La “superfruta” que todos pasan por alto y ayuda a la producción de colágeno y al cuidado de la piel

Parece salida de una leyenda, con su apariencia peculiar que recuerda al fuego escamado de un dragón. La pitahaya, o “fruto de dragón”, no solo encierra una estética que atrapa la mirada, sino también secretos de salud y belleza que la colocaron en el panteón de las “superfrutas”. Sus cáscaras de color rosa y su pulpa blanca salpicada de pequeñas semillas negras la hacen irresistible a simple vista. Sin embargo, lo más atractivo no está en su estética sino en sus múltiples beneficios para la piel y, en particular, para la producción de colágeno natural.

La pitahaya proviene de una especie de cactus del género Hylocereus, una planta de apariencia rústica que podría confundirse con los cactus de un lejano desierto. Sin embargo, esta variedad se esparce sobre el suelo o trepa los troncos de los árboles en zonas tropicales y subtropicales de América Latina. Existen tres variedades principales: la pitahaya roja (con pulpa blanca o roja), la pitahaya amarilla (con pulpa blanca) y la pitahaya costarricense, de un tono rojizo profundo.

Es una fruta con un excelente fuente en fibra, que ayuda a la digestión Foto ilustrativa: PIXABAY

Con el tiempo, la pitahaya se extendió hacia el sudeste asiático, donde hoy es ampliamente consumida en países como Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas y China donde aprecian su textura suave y jugosa, similar a la del melón. En América, es muy popular en México y otros países de Centroamérica, pero también gana adeptos en Estados Unidos y Canadá, donde se considera una fruta exótica y llena de beneficios, en particular, para la salud cutánea.

Los beneficios de la pitahaya para la producción de colágeno y la piel

El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano, ya que representa aproximadamente el 30% del contenido proteico total del organismo. Cumple una función esencial en la estructura de la piel, los huesos, los tendones, y otros tejidos conectivos, dado que proporciona resistencia, elasticidad y firmeza.

A medida que el cuerpo envejece, la producción natural de colágeno disminuye progresivamente, alrededor de un 1-2% cada año después de los 25 años, lo que contribuye a la aparición de arrugas, la pérdida de elasticidad de la piel y otros signos visibles del envejecimiento. Además, factores externos como la exposición al sol, el estrés oxidativo y una dieta poco equilibrada pueden acelerar la degradación del colágeno.

En este escenario, la pitahaya, gracias a su alta concentración de vitamina C y antioxidantes, de acuerdo al medio especializado Mega We Care, puede desempeñar un papel crucial en la estimulación de la producción de colágeno en el cuerpo. La vitamina C es esencial para la síntesis de esta proteína, ya que actúa como un cofactor en la formación de las fibras de colágeno, lo que promueve la unión correcta de los aminoácidos que conforman la estructura de la proteína. Sin suficiente vitamina C, el colágeno producido es más débil y menos efectivo en su función estructural.

La pitahaya se puede consumir en ensalada de fruta, licuados, jugos y hasta en postres Foto ilustrativa: PIXABAY

Además, los antioxidantes presentes en la pitahaya, como flavonoides, ácido fenólico y betacianina, ayudan a combatir los radicales libres que generan estrés oxidativo y aceleran el envejecimiento de la piel. De esta manera, se protegen las células y permite que el colágeno se forme de manera más eficiente, según a un estudio de la Universidad de Marilia. Estos antioxidantes también tienen propiedades antiinflamatorias que contribuyen a reducir la hinchazón y el daño celular, lo que se traduce en una piel más saludable y de aspecto juvenil.

La pitahaya no solo es beneficiosa para la piel. Para el medio especializado Healthline, entre otros aspectos, esta fruta es una excelente fuente de fibra, lo que contribuye a mejorar la digestión y mantener un sistema digestivo saludable. Además, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, por lo que es un complemento ideal para personas que buscan mantener sus niveles de glucosa bajo control. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitamina C y antioxidantes.

La pitahaya tiene un alto contenido en vitamina C y antioxidantes Foto ilustrativa: PIXABAY

Para sacar provecho de todos sus beneficios, se puede consumir fresca, simplemente se corta por la mitad y se saca la pulpa con una cuchara. También se puede agregar a ensaladas de frutas, licuados, jugos o incluso postres. Su textura jugosa y sabor dulce la hacen una opción perfecta para incorporar a una gran variedad de preparaciones.

LA NACION