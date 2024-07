Las frases recomendadas por Harvard para levantar la autoestima

Escuchar

La autoestima es una parte esencial de la salud mental y emocional; representa cómo las personas se valoran y perciben a sí mismos, influyendo en cada aspecto de la vida, desde las relaciones personales hasta el desempeño en el trabajo. Sin embargo, muchas personas luchan con baja autoestima, lo que puede conducir a una vida llena de inseguridades y limitaciones. Afortunadamente, hay métodos sencillos, pero efectivos, para mejorarla; uno de ellos es a través del uso de frases positivas.

Las palabras tienen un gran poder. La psicóloga Cortney Warren, graduada de la Universidad de Harvard y autora del libro Letting Go of Your Ex (Dejar ir a tu ex, por su traducción en castellano), destaca la importancia de ellas en la construcción de una buena autoestima. Según mencionó, lo que nos decimos a nosotros mismos puede moldear nuestra percepción y por ende, nuestra realidad.

Lo que no decimos puede moldear la propia realidad

Las frases positivas, también conocidas como afirmaciones, son declaraciones diseñadas para alentar y motivar. Al repetir estas frases, es posible reprogramar la mente, desafiando las creencias negativas y fomentando una visión más saludable de uno mismo.

Las frases para reprogramar la mente y subir la autoestima

En este sentido, la experta reveló cinco afirmaciones que pueden cambiar la perspectiva de cómo nos ven los demás y afianzar la propia autoestima:

“Dame un tiempo para pensar en eso antes de contestar” : en lugar de decir “no sé” o de responder apresuradamente, esta frase permite ganar tiempo para ofrecer una respuesta bien pensada. Pedir tiempo para pensar mejora la credibilidad, evita malentendidos y fomenta un diálogo más eficiente .

: en lugar de decir “no sé” o de responder apresuradamente, esta frase permite ganar tiempo para ofrecer una respuesta bien pensada. Pedir tiempo para pensar mejora la credibilidad, . “No estoy cómodo con esto” : en vez de tolerar situaciones incómodas, Warren alienta a las personas a expresarse clara y tranquilamente. Esta expresión es comúnmente usada por individuos con un alto nivel de inteligencia emocional para establecer límites firmes y proteger su bienestar emocional. Fijar límites es crucial para mantener una salud mental estable, ya que permite evitar situaciones dañinas .

: en vez de tolerar situaciones incómodas, Warren alienta a las personas a expresarse clara y tranquilamente. Esta expresión es comúnmente usada por individuos con un alto nivel de inteligencia emocional para establecer límites firmes y proteger su bienestar emocional. . “Voy a trabajar en este asunto” : ante una crítica u observación negativa, responder con esta frase refleja una actitud proactiva hacia la mejora constante, algo que Warren considera fundamental para construir una autoconfianza sólida . Comprometerse con la mejora continua demuestra auténtica fortaleza y puede ser la clave para el éxito en un entorno competitivo.

: ante una crítica u observación negativa, responder con esta frase refleja una actitud proactiva hacia la mejora constante, . Comprometerse con la mejora continua demuestra auténtica fortaleza y puede ser la clave para el éxito en un entorno competitivo. “Esto es importante para mí”: cuando alguien intenta cambiar los valores personales, es vital mostrarse firme. Esta actitud demuestra valoración personal y confianza en las propias creencias, lo que provoca respeto por parte de los demás. Ceder en los principios debilita la autoconfianza y hace que se actúe en contra de las convicciones.

Estas frases pueden ayudar a fortalecer la autoconfianza

“¡Lo voy a intentar!”: esta expresión nos permite enfrentar desafíos con una actitud positiva y ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. La resiliencia frente a obstáculos es esencial para el éxito futuro y aprender a progresar sin miedo a las dificultades fortalece nuestra voluntad.

Las palabras que se eligen tienen un impacto profundo en la autoestima. Expresarlas de manera consciente y positiva no solo mejora la percepción de uno mismo, sino que también influencia cómo nos ven los demás. Como lo destaca la especialista, usar estas frases puede ayudar a navegar mejor los conflictos y a fortalecer la autoconfianza, contribuyendo significativamente al bienestar emocional.

El Universal (México)