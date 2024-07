Las frases usadas para “invalidar emocionalmente” al otro y cómo protegerse de ello, según la psicología

Escuchar

En general, cuando las personas escuchan el término “invalidación emocional” es posible que piensen en una relación de pareja. Sin embargo, esto puede suceder con diferentes personas como sus padres, amigos, su jefe o con cualquiera que tenga un vínculo. Vale la pena mencionar que esto ocurre cuando se minimizan o rechazan los sentimientos de una persona, ya sea por parte de otros o de uno mismo. Algunos ejemplos de frases pueden ser como “eso no es nada” o “te ahogás en un vaso de agua”, los cuales pueden invalidar alguien y generar un impacto negativo.

Según el sitio Psicología y Mente, la “invalidación emocional” involucra experiencias donde se niegan los sentimientos de una persona, a menudo sin intención de causar daño. Puede suceder por desconocimiento o despiste, y es una situación que la mayoría de las personas tuvieron que enfrentar en algún momento de sus vidas. Reconocer y evitar la invalidación emocional es crucial para apoyar a los demás. Por esta razón, a continuación se dan a conocer algunas formas comunes de invalidar sentimientos:

Minimizar las preocupaciones ajenas

Cada persona vive y percibe las situaciones de manera diferente, por lo que respetar y validar eso es el primer paso

Una de las formas más comunes de invalidar emocionales es aquella en la que una persona cuenta alguna situación triste y la otra en vez de poner en su lugar le dice “eso no es nada” o “no te preocupes por eso”. Otras expresiones como “no te preocupes tanto por cosas que no tienen importancia” o “sos un melodramático” también son ejemplos de invalidación.

En ese sentido, es relevante entender que cada persona vive y percibe las situaciones de manera diferente, por lo que es esencial respetar y apoyar sus sentimientos en lugar de juzgarlos.

Represión emocional

Ocurre cuando una persona oculta su malestar para evitar el juicio de los demás. Esto puede llevar a una explosión emocional más adelante, causando más daño del que habría ocurrido si se hubieran expresado las emociones desde el principio.

La represión puede surgir por vergüenza, miedo al juicio, o la creencia de que no es adecuado expresar ciertas emociones. Es fundamental reconocer y validar nuestras propias emociones para evitar consecuencias negativas como el estrés y la ansiedad.

Juzgar las emociones de otros

Llamar a alguien “demasiado sensible” no ayuda y puede aumentar su malestar. Es crucial empatizar y aceptar las preocupaciones de los demás, incluso si no parecen graves. Por ende, frases como “te lo tomas todo muy a pecho” invalidan las emociones de la persona y pueden hacerla sentir que sus sentimientos no son correctos. La empatía y la comprensión son esenciales para ofrecer un apoyo genuino.

Comparar las dificultades propias con las ajenas

Comparar, descalificar y juzgar las emociones del otro genera que la persona sienta una gran invalidación

Decir “eso no es nada comparado con lo que estoy pasando” minimiza las preocupaciones del otro y puede hacer que se sienta insignificante. Cada persona enfrenta desafíos únicos, y lo que puede parecer trivial para uno, puede ser muy importante para otro. Es considerable evitar comparaciones y enfocarse en escuchar y validar las experiencias y sentimientos de los demás.

Descalificación emocional

Implica hacer que una persona sienta que sus emociones son exageradas o injustificadas. Frases como “no deberías sentirte así” o “estás exagerando” pueden hacer que la persona dude de sus propios sentimientos y se sienta avergonzada o insegura acerca de sus emociones. La descalificación emocional puede llevar a una disminución de la autoestima y aumentar el sentimiento de aislamiento.

Racionalización excesiva

A veces, intentar resolver el problema de inmediato sin considerar las emociones de la persona puede ser invalidante. Aunque la intención sea ayudar, frases como “lo que debes hacer es...” pueden hacer que la persona sienta que sus emociones no son importantes. Es crucial primero reconocer y validar las emociones antes de ofrecer soluciones.

Una por una, las frases que invalidan sentimientos

Según el medio Tendencias, estas son algunas frases típicas que invalidad emociones:

No tenés motivos para ponerte así

Yo pasé por cosas peores y tampoco estoy tan mal

Qué exagerado/a sos

Tenés que ser más optimista

¿Te enojaste por eso?

Tampoco es para tanto

Deberías aprender a ser más fuerte

Yo también tengo ansiedad porque tengo muchas cosas que hacer

Otra vez así

Con vos no se puede hablar, sos demasiado sensible

No te quejes

Tenés que poner más de tu parte para animarte

Hay gente que está peor

