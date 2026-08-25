Los expertos en psicología coinciden: quienes recuerdan detalles de sus sueños tienen mayor activación cerebral y sensibilidad emocional

Recordar un sueño al despertar es algo que no todos logran y es que el cerebro no se activa de la misma forma y por eso no cualquiera puede contar con lujo de detalles lo que pasó mientras estaba descansando profundamente porque ‘se borró de su memoria’. La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas se acuerdan de todo cuando abren los ojos, mientras que otras experimentan cómo las imágenes desaparecen en apenas unos segundos. Los expertos tienen la respuesta y coinciden en que los privilegiados tienen más sensibilidad emocional, pero no es lo único.

¿Qué significa para la psicología que una persona se acuerde de sus sueños al despertar?

La psicología señala que recordar los sueños al despertar depende de una combinación de fases de sueño, genética y rasgos de personalidad. En general, refleja una mayor actividad cerebral nocturna, un sueño más fragmentado y una tendencia natural a la introspección y la sensibilidad emocional.

"Algunos sujetos se despiertan con la clara sensación de haber tenido un sueño, pero son incapaces de recordar ningún aspecto del mismo". (Foto: Pexels)

El papel del cerebro y la memoria para recordar los sueños

Los sueños ocurren principalmente durante la fase REM del descanso, un período en el que la actividad cerebral aumenta de forma considerable. Sin embargo, el que una persona recuerde lo que soñó depende de que el cerebro logre almacenar la información al momento de despertar y aquí juega mucho cómo abres los ojos, ¿por qué? Si lo haces lentamente o permaneces en la cama algunos minutos, hay más probabilidad de que conserves recuerdos, pero si lo haces de forma abrupta, la atención se va a otras tareas y el contenido de su sueño se irá.

¿Qué determina si recuerdas tus sueños?

El psicólogo Gary Wenk explicó en Psychology Today que el problema radica en que “nuestro recuerdo de lo soñado se ve alterado por la experiencia de dormir y la cantidad de sueño posterior. Además, algunos sujetos se despiertan con la clara sensación de haber tenido un sueño, pero son incapaces de recordar ningún aspecto del mismo. Finalmente, el contenido del sueño al despertar suele ser fugaz; simplemente estaba ahí y luego desaparece y no se puede recordar”.

En su texto precisó que tres factores influyen en la probabilidad de que alguien despierte por la mañana y recuerde cualquier sueño: la actitud hacia los sueños, la propensión a la divagación mental y las características específicas de los patrones de sueño.

Quienes muestran mayor interés por sus propios pensamientos, emociones o experiencias internas también tienden a recordar más sueños (Foto: Creada con IA)

El hecho de recordar el contenido real del sueño o simplemente ser consciente de haberlo tenido también se ve influenciado por la vulnerabilidad a las interferencias.

Los resultados de estudios también sugieren que las personas son más propensas a recordar sueños cuando se despiertan tras largas noches de sueño, con solo una pequeña proporción de la noche en sueño profundo y más tiempo en sueño MOR.

Qué características tienen las personas que logran recordar sus sueños al despertar

Quienes muestran mayor interés por sus propios pensamientos, emociones o experiencias internas también tienden a recordar más sueños. Ellos prestan más atención al contenido y la información permanece durante más tiempo en la memoria. Recuerda que todos soñamos, pero depende de cómo el cerebro procesa esos recuerdos al despertar.

Introspección y sensibilidad: las personas que recuerdan sus sueños suelen tener una mente más creativa, analítica y propensa a divagar.

Interés onírico: quienes valoran los sueños y los consideran significativos prestan más atención inconsciente a ellos, lo que facilita su retención.

Sueño ligero o fragmentado: recordar los sueños a menudo implica que el sueño se interrumpe justo al final de la fase REM, lo que permite fijar el recuerdo en el cerebro.

Ansiedad o estrés: en periodos de alta tensión emocional, es más común despertar bruscamente, lo que facilita el recuerdo vívido de las experiencias oníricas.

Por Sandra Morales.