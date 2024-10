Los grandes beneficios que tienen las croquetas de arroz

Escuchar

El arte culinario encuentra en las croquetas de arroz una expresión versátil y nutritiva. Este plato tradicional, aunque simple en apariencia, alberga una variedad de propiedades beneficiosas para quienes las disfrutan. Y para aquellos que nunca aciertan en la cantidad de arroz justa, porque calcular la porción perfecta de este alimento es casi un arte, las croquetas son una solución ingeniosa para aprovechar esos excedentes y evitar el desperdicio de manera deliciosa.

El arroz, protagonista de esta preparación, trasciende su rol de simple acompañamiento para convertirse en un pilar de la dieta global. Sustento para más de la mitad de la población mundial, este grano es fundamental en la alimentación diaria de diversas culturas, lo que demuestra su adaptabilidad y valor alimenticio.

Además, un estudio publicado en el Journal of the Science of Food and Agriculture destaca que los carbohidratos del arroz se convierten eficientemente en la materia prima energética para funciones vitales del cerebro y del sistema nervioso central, aporte esencial durante periodos de intensa actividad física o mental.

De acuerdo a estudios, este grano ayuda a regular la presión arterial y reducir el riesgo de afecciones cardíacas Foto ilustrativa: PIXABAY

Por otra parte, el arroz es bajo en sodio, lo que lo convierte en un aliado para quienes sufren de hipertensión. Según un artículo en un sitio especializado en nutrición, el consumo de alimentos bajos en sodio ayuda a regular la presión arterial y a reducir el riesgo de afecciones cardíacas. Este aspecto es particularmente relevante en sociedades donde el consumo excesivo de sal se relaciona con problemas cardiovasculares, como la aterosclerosis.

La variedad de arroz para preparar croquetas es extensa, desde el blanco hasta el integral, y cada uno aporta propiedades nutricionales específicas. Un artículo de la revista Nutrition Reviews resalta que el integral, por ejemplo, contiene más antioxidantes, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

De esta manera, el tipo de arroz elegido juega un papel crucial. El arroz integral también es una excelente fuente de fibra, esencial para una digestión saludable. Además, mejora el metabolismo y contiene manganeso, un mineral vital para la energía corporal y la formación de huesos fuertes.

Las croquetas pueden hacerse con arroz blanco o integral Foto ilustrativa: PIXABAY

El arroz blanco, aunque menos rico en fibra, es una opción válida por su contenido en vitaminas como la niacina y la tiamina. Estos nutrientes son cruciales para la producción de energía y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso.

Por último, para quienes deben evitar el gluten, las croquetas de arroz representan una opción sin esta proteína. Con el aumento de los diagnósticos de enfermedad celíaca, cada vez más personas buscan alternativas seguras y sabrosas. El arroz, al ser naturalmente libre de gluten, es ideal para preparar platos aptos para estas dietas.

Las croquetas de arroz son una opción culinaria libre de gluten Foto ilustrativa: PIXABAY

Cómo preparar croquetas de arroz

Todo esto hace a las croquetas de arroz una opción deliciosa y nutritiva que se puede preparar de manera sencilla y comerlas tanto como entrada o como plato principal. Esta receta permite aprovechar el arroz sobrante, ya sea integral o blanco, y lo convierte en una sabrosa preparación con ingredientes accesibles y pasos rápidos. A continuación, el paso a paso para prepararlas:

Ingredientes : para empezar, se necesita arroz cocido (preferentemente de grano corto) , huevos, queso rallado, pan rallado, cebolla, ajo y perejil.

: para empezar, , huevos, queso rallado, pan rallado, cebolla, ajo y perejil. Preparación del arroz : cocinar el arroz en agua con sal y asegurarse de que quede bien tierno en la receta.

: cocinar el arroz en agua con sal y asegurarse de que quede bien tierno en la receta. Mezcla : en un bowl grande, combinar el arroz cocido con huevo, queso rallado, perejil picado y cebolla sofrita. Es importante que los ingredientes se integren bien para lograr una masa uniforme.

: en un bowl grande, combinar el arroz cocido con huevo, queso rallado, perejil picado y cebolla sofrita. para lograr una masa uniforme. Formación de las croquetas : con las manos, tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas o cilindros. Pasarlas por huevo batido y luego por pan rallado para cubrirlas.

: con las manos, tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas o cilindros. para cubrirlas. Cocción al horno : para una opción más ligera, hornearlas a 180 °C por 20-25 minutos y girarlas a mitad de cocción.

: para una opción más ligera, y girarlas a mitad de cocción. Sugerencias de acompañamiento: las croquetas de arroz pueden servirse con salsas como mayonesa casera, salsa de tomate o acompañarse de ensaladas frescas para un contraste de sabores.

