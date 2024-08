Qué significa dormir con el televisor encendido, según los especialistas

Escuchar

Para conciliar el sueño, por temor, costumbre u olvido, muchos optan por dejar encendido el televisor antes de irse a dormir; sin embargo, muy pocos saben qué significa esto y qué efectos podría causar la luz de los dispositivos electrónicos en nuestro cuerpo.

Un estudio realizado por el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago, publicado en la prestigiosa revista científica The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que la exposición prolongada a la luz y el sonido del televisor puede perturbar el proceso natural del sueño, impidiendo el descanso que necesitamos para luego cumplir con nuestras actividades diarias.

Durante el sueño, el cuerpo regula distintos procesos fisiológicos importantes, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la función vascular, los cuales se ven interrumpidos por este objeto que tanto utilizamos, lo que pueden desencadenar estrés en el sistema cardiovascular, síntomas que derivan en enfermedades como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y los accidentes cerebrovasculares.

Asimismo, una investigación publicada en el mismo sitio, pero llevada a cabo por el Centro Médico de la Universidad de Texas en 2014, determinó que la calidad del sueño disminuyó debido a la cantidad de personas que utilizaban sus dispositivos electrónicos antes de acostarse. “El uso de dispositivos emisores de luz inmediatamente antes de acostarse es una preocupación porque la luz es la señal ambiental más potente que impacta el reloj circadiano humano y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en la perpetuación de la deficiencia de sueño”, explica.

“La exposición a la luz juega un papel en la regulación metabólica humana y la exposición a la luz nocturna tiene efectos desfavorables en las funciones metabólicas, incluida la disminución de la tolerancia a la glucosa y la disminución de la sensibilidad a la insulina”, completa.

Mientras que algunos optan por dejar el televisor encendido, otros prefieren dejar una luz tenue de fondo, ya sea la del baño o del pasillo, que también tiene efectos nocivos. Es que según explicó María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES), en diálogo con Cuidate Plus, un sitio web especializado en enfermedades y salud, el sistema circadiano es “el encargado de organizar todos los ritmos que tienen lugar en nuestro cuerpo; entre ellos, el de sueño-vigilia”, el cual tiene como “director de orquesta” a nuestro reloj interno, que se encuentra en la parte del cerebro llamada núcleo supraquiasmático del hipotálamo.

Aunque este tiene un funcionamiento autónomo y se ejecuta con luz natural, las lámparas pueden confundir al cerebro como tal, sobre todo por la presencia de melatonina, la hormona que hace que nuestro sueño sea de calidad. “Sin melatonina, no vamos a poder conciliar el sueño o va a ser más superficial, fragmentado y con más despertares”, sostuvo la especialista.

Además, destacó que si queremos ir al baño, es mejor hacerlo a oscuras, ya que “si encendemos la luz durante un periodo de cinco o 10 minutos, la melatonina se elimina totalmente de nuestro cuerpo, con lo cual nuestro sueño se va a ver muy fragmentado y nos va a costar mucho volver a conciliarlo”.

