Superó los 100 años, triunfa en TikTok y revela su secreto de la longevidad: “Raramente voy al médico”

Iñaxi Lasa acaba de cumplir los 100 años. Desde Beasáin, un municipio de Guipúzcoa en el País Vasco, España, repasa su rutina diaria y las claves para la longevidad de la que la disfruta y que comparte por redes sociales.

“No siento dolores significativos, aunque a veces, si camino demasiado, mis piernas se resienten. También perdí gran parte de la visión, lo que me impide leer. Sin embargo, siento que alcancé estos 100 años con naturalidad, ya que siempre llevé una vida activa: trabajando en el campo, cultivando la tierra, cuidando animales y disfrutando del jardín”, dijo Iñaxi Lasa a La Vanguardia.

“Mi vida ha sido más al aire libre que dentro de casa, y me siento muy feliz y agradecida. Nunca imaginé vivir tanto tiempo, pero aquí estoy, muy contenta”, agregó.

Longeva e influencer en redes sociales

Iñaxi ha capturado la atención de las redes sociales gracias a los entrenamientos que realiza diariamente en el gimnasio, incluso los fines de semana. Su rutina incluye dos horas de ejercicio por la mañana, tras las cuales disfruta de ensaladas abundantes y largos paseos por los alrededores de su hogar.

La mujer vive junto a su hijo Iñaki, de 62 años, quien la acompaña en sus entrenamientos y la animó a mostrar su día a día en redes sociales. En TikTok (@inaxi.lasa), acumula cientos de miles de seguidores de todas las edades que le dedican mensajes de admiración y aliento en cada publicación. Iñaxi atribuye su vitalidad al trabajo en el campo, a la conexión con la naturaleza y a los alimentos que cosecha, pilares que han sido esenciales a lo largo de su vida.

“Cumplir 100 años es como escalar una montaña: hay muchas rutas posibles. Nosotros hemos optado por el camino de la actividad física y el cuidado personal. Caminamos, entrenamos, nos alimentamos bien y nos mantenemos cerca de la naturaleza. Aunque la vida ha tenido sus desafíos, he sido muy feliz, especialmente cuando me casé y tuve a mi hijo”, comenta Iñaxi al medio.

No obstante, su vida no ha estado exenta de dificultades. A lo largo de los años, ha enfrentado problemas de salud como un cáncer de mama, dos fracturas de cadera y artritis. Además, a los 98 años superó una hospitalización por Covid. “La actividad física ha sido mi salvación. Desde que comencé a ir al gimnasio, tengo menos dolores y me siento muy bien. Raramente voy al médico; como dice mi hijo, el mejor remedio es el ejercicio”, asegura.

Iñaxi no deja de ir al gimnasio y hace entrenamientos de fuerza

Su historia demuestra que nunca es tarde para comenzar. Iñaxi comenzó el gimnasio a los 93 años, cuando una cuidadora le regaló un bono. Desde entonces, entrena todos los días, incluidos sábados y domingos, dedicando dos horas por la mañana a ejercicios de fuerza. “Me gusta mucho la máquina de remo. Al principio tenía entrenadores, pero ahora hago los ejercicios sola. Como no veo bien, mi hijo me guía”, relata.

A pesar de dormir poco por las noches, Iñaxi mantiene una rutina alimenticia saludable y variada, ya que desayuna fruta de temporada y nueces (Archivo)

En sus videos se la ve utilizando máquinas como la elíptica, la bicicleta estática, la cinta de correr y levantando pesas. También realiza sentadillas con aparente facilidad. “El gimnasio me aporta alegría y bienestar. Aunque tenga algún dolor hoy, sé que mañana se me pasará. Además, siempre he tenido buen humor, y el ejercicio lo refuerza”, cuenta a La Vanguardia.

Tras el entrenamiento, continúa activa con paseos de hasta 7.000 pasos diarios y tiempo al sol. “Me encanta caminar por caminos llanos, disfruto mucho del aire libre”, comenta al medio español.

A pesar de dormir poco por las noches, mantiene una rutina alimenticia saludable y variada. “Desayuno fruta de temporada y nueces, porque tenemos muchas en casa. Me gusta lo que cultivamos, pero también disfruto de platos como huevos fritos, legumbres, ensaladas, carne de pavo y frutas. A veces tomo una copa de vino, pero no muy seguido. Nunca he sido de tomar café ni de echarme siestas”, explica.

Por último, cuando le piden consejos, es cauta: “No me gusta darlos, pero si tuviera que decir algo sería esto: caminen mucho, manténganse activos, disfruten de paseos y hagan ejercicio regularmente”.