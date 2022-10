Cuidado natural sin resignar belleza

escuchar

Belleza y naturaleza no tienen por qué ser conceptos excluyentes. Cada vez más, las mujeres buscamos lucir nuestro pelo sano y cuidado sin fórmulas que dañen el planeta. Desde hace más de diez años, Dove pone el foco en el desarrollo de productos con una mayor conciencia ambiental, y es por eso que el lanzamiento de Dove Real Poder de las Plantas, su nueva línea capilar, representa un antes y un después en su apuesta por la belleza y la naturaleza.

Dove presentó su primera línea capilar formulada a base de plantas

¿Por qué? Es la primera línea capilar de la marca con hasta un 98% de ingredientes naturales, que no tiene parabenos, siliconas y sulfatos. Además, como el resto de sus productos, no fue testeada en animales y cuenta con packaging reciclable hecho a partir de otras botellas recicladas. Y, principalmente, sus distintas variedades logran un pelo suave, brilloso, nutrido y fuerte.

Vuelta a la madre tierra

Para contar esta novedad, la marca realizó un encuentro especial para prensa e influencers en El Abierto, próximo a Parque Sarmiento, un predio en uno de los pulmones verdes de la ciudad especialmente ambientado para la ocasión. La vegetación exuberante fue protagonista del espacio elegido para dar a conocer esta línea inspirada en la naturaleza.

“Este lanzamiento parte de la observación de la gente, de identificar qué es lo que buscan las personas. En este proceso, empezamos a ver que en determinados grupos de mujeres había un montón proclives a usar productos naturales que habían adoptado pero que no necesariamente encontraban en el pelo los resultados que buscaban”, explicó Pía Fitipaldi, brand manager de Dove y advirtió que para estas consumidoras la experiencia de uso no era la más agradable. “El pelo no les quedaba tan suave, brilloso o con el cuidado que necesitaban. Por otra parte, había otro grupo de mujeres que querían empezar a usar productos naturales pero no sabían dónde conseguirlos si en una dietética o por Instagram en publicaciones que les resultaban desconocidas”, aseguró. En este contexto, la marca advirtió la importancia de atender las nuevas necesidades y de enfocarse en desarrollar un producto natural “que lo fuera realmente”, y que no resignara resultados, además de resultar accesible.

La cita incluyó una actividad de meditación guiada a cargo de Soledad Simond, un momento especial para conectar cuerpo y mente a través de la respiración consciente. Luego los invitados tuvieron la posibilidad de armar su propio terrario, una pequeña muestra de cuidado, de ejercicio de la observación y de la paciencia, para llevar a casa un poquito de la naturaleza que, a partir de ahora, también encuentran en su shampoo.

El real poder de las plantas

La línea Dove Real Poder de las Plantas incluye tres variedades pensadas para las necesidades específicas del pelo, ya sea nutrición, fortalecimiento o purificación. La fórmula con geranio está indicada para pelo dañado, ya que nutre y restaura la fibra capilar; la que contiene bambú nutre y fortalece y se recomienda en un pelo débil y quebradizo; y, por último, para pelo oleoso, está la variedad elaborada con jengibre, que purifica la fibra capilar y quita el exceso de grasitud.

“El desafío más grande, que nos llevó más de dos años de trabajo, fue lograr algo que cumpliera con todas las credenciales de naturalidad que nuestra consumidora buscaba sin resignar nada en cuanto al resultado”, señaló Daniela Miranda, gerente de innovación y desarrollo de Dove. Según aseguró, en su formulación se reemplazaron ingredientes básicos por otros naturales, por ejemplo, el shampoo limpia y saca la suciedad sin dañar el pelo porque usa un activo específico proveniente del coco y remueve la suciedad sin deteriorar las proteínas presentes en la fibra capilar, de manera que logra una limpieza delicada y eficaz.

“Por otro lado, también necesitamos que el pelo quede acondicionado, lindo, brilloso y sedoso y para eso tampoco usamos los acondicionantes comunes sino que elegimos otros a base de aceite de coco activado. Este ingrediente natural deposita una película más uniforme sobre el pelo que aporta brillo y suavidad”, aclaró la gerenta de innovación y desarrollo de la marca.

Por último, se destacan las fragancias de cada una de las variedades que llevan a una experiencia única, son de origen natural y huelen realmente a verde. “Se trata de una propuesta holísticamente natural en la que cada ingrediente puesto en esta formulación tiene una razón de ser, un propósito y, además, viene en un envase hecho con plástico que ya fue usado y que puede volver a reutilizarse. Todo está pensado en pos de la belleza y del cuidado del planeta”, finaliza.

