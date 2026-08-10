Cumplió 110 años y se convirtió en una de las mujeres más longevas de Argentina

Silvia Angélica Sánchez Martínez cumplió 110 años el 31 de julio y su historia de vida conmovió a los usuarios de las redes sociales. La mujer se encuentra en una clínica sin poder caminar, sin embargo, se la vio feliz en el festejo junto a sus seres queridos. Cuál es el secreto que le permitió superar el siglo de vida y convertirse en una de las más longevas de la Argentina.

Según el sitio LongeviQuest, Martínez nació en Córdoba el 31 de julio de 1916. Fue la sexta de once hijos. Después de casarse con José Luis Cuezzo, médico oriundo de Tucumán, los dos se establecieron en esa provincia y allí criaron a sus dos hijas: Silvia y Susana.

Así celebró sus 110 años Silvia Martínez - Aliviar Tucumán

Martínez ejerció como maestra de escuela hasta que se jubiló. A lo largo de su vida, se mantuvo profundamente devota de la Santísima Virgen María y San Expedito, figuras a las que siempre se mostró agradecida.

Además de su trabajo, se dedicó al hogar y a la cocina. También pintaba, tejía, cosía y bordaba. Es decir, siempre se mantenía ocupada. El sitio mencionado destacó que su secreto para la longevidad posiblemente residió en su personalidad serena. Nunca se quejaba y respondía a todo con una sonrisa. “Ella mantenía la compostura en sus emociones, su alimentación y su vida en general”, indicaron. Actualmente tiene seis nietos y 16 bisnietos.

Silvia junto al personal de la clínica donde está (Fuente: Captura de imagen)

Debido al video que compartió en sus redes sociales la clínica, se conoció la historia de Martínez. Allí se puede ver cómo prepararon a la mujer para festejar el cumpleaños, con globos, guirnaldas y con todos sus familiares y personal médico. “Estoy bien, contenta”, se la escuchó decir.