Fuerte terremoto en Colombia: cómo ayudar a tus mascotas en caso de temblor
Los animales, especialmente perros y gatos, también pueden verse afectados durante una emergencia: preparación, calma y cuidado son claves para protegerlos
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Un temblor puede generar miedo y desorientación en los animales de compañía. Perros y gatos pueden reaccionar de distintas formas ante el ruido, las vibraciones y los cambios en su entorno, por lo que saber cómo actuar permite reducir los riesgos y protegerlos durante la emergencia. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, muchos se hicieron esta pregunta.
El ‘American Kennel Club - AKC’, una de las organizaciones especializadas en perros más reconocidas, cuenta con recomendaciones para actuar ante terremotos y reducir los riesgos para su mascota durante una emergencia.
Aunque cada animal puede responder de manera diferente, existen algunas medidas que pueden facilitar su protección durante y después de un movimiento sísmico. La preparación también permite actuar con mayor rapidez si es necesario permanecer en casa o evacuar.
Cinco recomendaciones para proteger a perros y gatos durante un temblor
- Mantenga la calma y localice a su mascota: si está en un lugar seguro, no intente sacarla por la fuerza mientras continúa el movimiento.
- Tenga a la mano la correa o el transportador: use la correa para trasladar a los perros y el transportador para movilizar a los gatos de forma segura.
- Evite que escape: una mascota asustada puede correr hacia la calle o alejarse de casa. Antes de abrir una puerta, asegúrese de tenerla bajo control.
- Prepare suministros básicos: agua, alimento, medicamentos, elementos de higiene y documentos veterinarios pueden resultar necesarios si la familia debe permanecer fuera de casa durante un periodo prolongado.
- Revise el entorno antes de evacuar: verifique que no haya vidrios, objetos inestables o cables que puedan representar un peligro para usted o su mascota.
Después del sismo, algunos animales pueden permanecer inquietos o buscar refugio, por lo que es importante darles tiempo para recuperar la calma y evitar forzarlos a salir de su escondite o interactuar antes de que se sientan seguros nuevamente.
Por otra parte, si la vivienda presenta daños o las autoridades ordenan evacuar, no se debe regresar por la mascota sin autorización. En estos casos, contar con una forma segura de trasladarla y mantener actualizados sus datos de identificación puede facilitar su recuperación en caso de extravío.
Finalmente, prepararse no consiste solo en guardar alimento y agua. Conocer los hábitos de la mascota, identificar sus posibles escondites y tener listos los elementos para trasladarla permitirá actuar con mayor rapidez cuando cada segundo cuenta.