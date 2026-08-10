Fuerte terremoto en Colombia: cómo ayudar a tus mascotas en caso de temblor

Un temblor puede generar miedo y desorientación en los animales de compañía. Perros y gatos pueden reaccionar de distintas formas ante el ruido, las vibraciones y los cambios en su entorno, por lo que saber cómo actuar permite reducir los riesgos y protegerlos durante la emergencia. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, muchos se hicieron esta pregunta.

Un hombre lleva a su perro en brazos tras el terremoto que golpeó a Cali (AP Photo/Santiago Saldarriaga) Santiago Saldarriaga - AP

El ‘American Kennel Club - AKC’, una de las organizaciones especializadas en perros más reconocidas, cuenta con recomendaciones para actuar ante terremotos y reducir los riesgos para su mascota durante una emergencia.

Aunque cada animal puede responder de manera diferente, existen algunas medidas que pueden facilitar su protección durante y después de un movimiento sísmico. La preparación también permite actuar con mayor rapidez si es necesario permanecer en casa o evacuar.

Cinco recomendaciones para proteger a perros y gatos durante un temblor

Mantenga la calma y localice a su mascota: si está en un lugar seguro, no intente sacarla por la fuerza mientras continúa el movimiento.

si está en un lugar seguro, no intente sacarla por la fuerza mientras continúa el movimiento. Tenga a la mano la correa o el transportador: use la correa para trasladar a los perros y el transportador para movilizar a los gatos de forma segura.

use la correa para trasladar a los perros y el transportador para movilizar a los gatos de forma segura. Evite que escape: una mascota asustada puede correr hacia la calle o alejarse de casa. Antes de abrir una puerta, asegúrese de tenerla bajo control.

una mascota asustada puede correr hacia la calle o alejarse de casa. Antes de abrir una puerta, asegúrese de tenerla bajo control. Prepare suministros básicos: agua, alimento, medicamentos, elementos de higiene y documentos veterinarios pueden resultar necesarios si la familia debe permanecer fuera de casa durante un periodo prolongado.

agua, alimento, medicamentos, elementos de higiene y documentos veterinarios pueden resultar necesarios si la familia debe permanecer fuera de casa durante un periodo prolongado. Revise el entorno antes de evacuar: verifique que no haya vidrios, objetos inestables o cables que puedan representar un peligro para usted o su mascota.

Cómo cuidar a nuestras mascotas en momentos de urgencia y pánico es fundamental (Foto: Grok)

Después del sismo, algunos animales pueden permanecer inquietos o buscar refugio, por lo que es importante darles tiempo para recuperar la calma y evitar forzarlos a salir de su escondite o interactuar antes de que se sientan seguros nuevamente.

Por otra parte, si la vivienda presenta daños o las autoridades ordenan evacuar, no se debe regresar por la mascota sin autorización. En estos casos, contar con una forma segura de trasladarla y mantener actualizados sus datos de identificación puede facilitar su recuperación en caso de extravío.

Finalmente, prepararse no consiste solo en guardar alimento y agua. Conocer los hábitos de la mascota, identificar sus posibles escondites y tener listos los elementos para trasladarla permitirá actuar con mayor rapidez cuando cada segundo cuenta.