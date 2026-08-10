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Fuerte terremoto en Colombia: cómo ayudar a tus mascotas en caso de temblor

Los animales, especialmente perros y gatos, también pueden verse afectados durante una emergencia: preparación, calma y cuidado son claves para protegerlos

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El Tiempo (Colombia)
Un terremoto de 7,4 sacudió este lunes a Colombia (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
Un terremoto de 7,4 sacudió este lunes a Colombia (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)RAUL ARBOLEDA - AFP

Un temblor puede generar miedo y desorientación en los animales de compañía. Perros y gatos pueden reaccionar de distintas formas ante el ruido, las vibraciones y los cambios en su entorno, por lo que saber cómo actuar permite reducir los riesgos y protegerlos durante la emergencia. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, muchos se hicieron esta pregunta.

Un hombre lleva a su perro en brazos tras el terremoto que golpeó a Cali (AP Photo/Santiago Saldarriaga)
Un hombre lleva a su perro en brazos tras el terremoto que golpeó a Cali (AP Photo/Santiago Saldarriaga)Santiago Saldarriaga - AP

El ‘American Kennel Club - AKC’, una de las organizaciones especializadas en perros más reconocidas, cuenta con recomendaciones para actuar ante terremotos y reducir los riesgos para su mascota durante una emergencia.

Aunque cada animal puede responder de manera diferente, existen algunas medidas que pueden facilitar su protección durante y después de un movimiento sísmico. La preparación también permite actuar con mayor rapidez si es necesario permanecer en casa o evacuar.

Cinco recomendaciones para proteger a perros y gatos durante un temblor

  • Mantenga la calma y localice a su mascota: si está en un lugar seguro, no intente sacarla por la fuerza mientras continúa el movimiento.
  • Tenga a la mano la correa o el transportador: use la correa para trasladar a los perros y el transportador para movilizar a los gatos de forma segura.
  • Evite que escape: una mascota asustada puede correr hacia la calle o alejarse de casa. Antes de abrir una puerta, asegúrese de tenerla bajo control.
  • Prepare suministros básicos: agua, alimento, medicamentos, elementos de higiene y documentos veterinarios pueden resultar necesarios si la familia debe permanecer fuera de casa durante un periodo prolongado.
  • Revise el entorno antes de evacuar: verifique que no haya vidrios, objetos inestables o cables que puedan representar un peligro para usted o su mascota.
Cómo cuidar a nuestras mascotas en momentos de urgencia y pánico es fundamental (Foto: Grok)
Cómo cuidar a nuestras mascotas en momentos de urgencia y pánico es fundamental (Foto: Grok)

Después del sismo, algunos animales pueden permanecer inquietos o buscar refugio, por lo que es importante darles tiempo para recuperar la calma y evitar forzarlos a salir de su escondite o interactuar antes de que se sientan seguros nuevamente.

Por otra parte, si la vivienda presenta daños o las autoridades ordenan evacuar, no se debe regresar por la mascota sin autorización. En estos casos, contar con una forma segura de trasladarla y mantener actualizados sus datos de identificación puede facilitar su recuperación en caso de extravío.

Finalmente, prepararse no consiste solo en guardar alimento y agua. Conocer los hábitos de la mascota, identificar sus posibles escondites y tener listos los elementos para trasladarla permitirá actuar con mayor rapidez cuando cada segundo cuenta.

El Tiempo (Colombia)
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