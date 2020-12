Laura y Brayden Faganello se casaron en 2016. A los nueve meses de la boda, ella perdió la memoria debido a un accidente. Sin embargo, aunque no recuerda haberse casado con ese hombre, hoy vuelve a estar enamorada Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 14:45

Una mujer perdió la memoria y volvió a enamorarse del mismo hombre con el que se había casado nueve meses antes. La protagonista de la historia, que parece salida de una película, es Laura Faganello: luego de sufrir un accidente en su lugar de trabajo, dejó de reconocer al amor de su vida, pero logró reencontrarlo tiempo después.

Laura y Brayden Faganello forman parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 14 de julio de 2016, la pareja celebró su boda en un templo de Vancouver. Nueve meses después del acontecimiento, Laura, que trabajaba en una empresa que organiza eventos, fue golpeada en la cabeza por la estructura de la carpa que estaba adornando y ahí su memoria comenzó a desvanecerse. De hecho, cuando recibió un mensaje de Brayden en el celular, no tenía idea de quién era y solo le dijo que se había lastimado. El marido, atento, salió corriendo a buscarla, pero ella no lo reconoció: volvió a su casa y solo se acuerda de que, durante semanas, lo único que hizo fue dormir.

El nuevo anillo de compromiso de la pareja después del renacimiento del amor Crédito: Instagram

A los quince días, se despertó una mañana con su esposo al lado, que le dijo "buen día" y le dio el susto de su vida: no recordaba tener marido, ni novio, ni haberse casado o enamorado de esa persona que había dormido con ella. Durante más de un año, convivieron así mientras ella se hacía tratamientos y análisis para entender qué le había pasado, según contó en el sitio web Love What Matters.

Más de un año después, Laura se planteó que quería conocer a Brayden para, quizás, volver a enamorarse. Tuvieron varias citas y aunque ella no recuerda nada del vínculo anterior, lograron generar uno nuevo. Él volvió a proponerle matrimonio y ahora juntos trabajan en su propio emprendimiento de fotografías de bodas.

"Le dije a Brayden que ya no podía estar en un matrimonio con el que no recordaba haberme comprometido", dijo Laura Faganello al sitio de noticias canadiense The Church News. "O necesitábamos comprometernos a permanecer juntos o teníamos que ir por caminos separados. En enero decidimos empezar a salir de nuevo. Primero nos convertimos en mejores amigos, luego nos enamoramos", relató.