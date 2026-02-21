Las efemérides del 21 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna.

Se trata del primer idioma que aprende una persona, generalmente en los primeros años de vida. Esta celebración fue una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para recordar el valor cultural de distintos idiomas que corren el riesgo de desaparecer.

El Día Mundial de la Lengua Materna es una iniciativa de la Unesco que se celebra el 21 de febrero

El día elegido remite a la Conferencia General de la Unesco que se hizo en 1999, aunque fue en 2007 cuando se proclamó la fecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En nuestro continente, idiomas como el nahua (lengua originaria de los pueblos aztecas) y el quiché (correspondiente a los pueblos mayas) enfrentan esta amenaza, ya que las nuevas generaciones no reciben esta herencia cultural de sus mayores y el paso del tiempo se lleva a quienes si tenían este conocimiento.

Efemérides del 21 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1677 – Muere el filósofo neerlandés Baruch Spinoza.

1848 – En Londres, Inglaterra, se publica el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.

1917 – Nace el locutor, conductor y cantante argentino Roberto Galán.

1921 – Nace el filósofo estadounidense John Rawls.

1929 – Nace el actor, comediante y escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”. Protagonizó El Chapulín Colorado y El Chavo del 8.

1933 – Nace la cantante y compositora estadounidense Nina Simone.

1934 – Muere asesinado el revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino.

1942 – Nace la actriz y cineasta alemana Margarethe von Trotta.

1944 – Nace la actriz y vedette argentina Zulma Faiad.

1946 – Nace el actor británico Anthony Daniels.

1946 – Nace el actor británico Alan Rickman.

1949 – Nace el exfutbolista y periodista deportivo argentino Enrique “Quique” Wolff.

1953 – Nace el actor argentino Carlos “Carlín” Calvo.

1960 – En Valparaíso, Chile, se lleva a cabo la primera edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

1962 – Nace el escritor estadounidense David Foster Wallace.

1965 – Muere asesinado el ministro religioso y activista estadounidense El-Hajj Malik El-Shabazz, más conocido como Malcolm X.

1975 – Nace el boxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

1979 – Nace el actor y cineasta estadounidense Jordan Peele.

1979 – Nace la actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt.

1980 – Nace el cantante italiano Tiziano Ferro.

1983 – Nace la actriz y cineasta francesa Mélanie Laurent.

1987 – Nace el actor canadiense Elliot Page.

1996 – Nace la actriz británica Sophie Turner.

