Los que mandan mensajes escritos en vez de audios comparten cuatro rasgos impactantes, según la psicología

En la actualidad, los audios de WhatsApp se volvieron toda una practicidad, en la que en solo unos segundos se puede resumir una idea sin filtros. Sin embargo, todavía hay personas que, incluso frente a mensajes de voz, responden con texto. Según la American Psychological Association, la forma en que elegimos comunicarnos revela rasgos profundos de nuestra personalidad y la mencionada previamente es una de ellas.

Priorizar el mensaje escrito no implica ser una persona fría o distante, sino que muchas veces refleja control emocional, reflexión y una forma particular de vincularse. Estos son los cuatro rasgos más frecuentes en quienes prefieren escribir en lugar de mandar audios:

Las personas que escriben sus mensajes por WhatsApp no siempre lo hacen por ser frías o distantes (Foto: FreeP¡CK)

1. Introvertidos

Las personas introvertidas no evitan la comunicación, pero sí gestionan cuidadosamente su exposición. El mensaje escrito funciona como un espacio seguro donde pueden expresarse sin presión.

2. Reflexivos o analíticos

Este tipo de personalidad necesita estructurar lo que dice. El texto ofrece la posibilidad de releer, ajustar y ordenar ideas antes de enviarlas. Suelen ser personas meticulosas con el lenguaje y conscientes del peso de cada palabra. La pausa que habilita la escritura funciona como una herramienta para evitar ambigüedades o interpretaciones erróneas con su receptor.

3. Empáticos

Contrario a la creencia de que escribir es ser una persona fría, muchas veces sucede lo opuesto. Quienes tienen alta sensibilidad emocional eligen el texto para presentar mejor el mensaje que quieren dar. Este rasgo se vincula con personalidades que anticipan reacciones ajenas y buscan evitar incomodidades. Eligen escribir porque sienten que así pueden expresar mejor lo que realmente quieren comunicar.

4. Autónomos o independientes

Las personas con fuerte sentido de autonomía suelen preferir el texto porque les permite mantener dominio sobre el contenido y el momento de respuesta. No dependen de la inmediatez ni de la validación instantánea. Se sienten más cómodas cuando pueden marcar el ritmo del intercambio y sostener su postura con claridad.

Cómo es la personalidad de una persona según cómo escribe en WhatsApp

A su vez, los símbolos que se utilizan, el cuidado que se le da a la ortografía y la forma en la que un individuo se explaya para desarrollar un tema hablan mucho de su persona. “Si utilizas muchos emojis, significa que eres una persona muy abierta con tus emociones. Si tu puntuación y tu ortografía son perfectas significa que eres una persona muy analítica y lógica”, explicó el tiktoker y analista conocido en redes como @pablorbón.

“Si envías varios mensajes cortos para transmitir un solo mensaje, significa que eres una persona energética y con muchos amigos. Pero si envías mensajes largos, significa que eres una persona que le gustan los detalles y que además le gustan las conversaciones profundas”, siguió al desmembrar los tipos de personalidades que existen en el ámbito digital.

“Si respondes con una palabra o con muy pocas palabras significa que eres una persona muy cerrada con tus emociones”, concluyó el experto, quien se volvió viral al dar a conocer los fascinantes rasgos de personalidad. “Y yo haciendo todo eso y en una sola conversación”; “Soy todos los anteriores dependiendo de la persona” y “Yo pensaba que era raro porque siempre escribía mensajes largos”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios al planteo del influencer.