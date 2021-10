De Sin Condena a Sueño Bendito. Todos los actores que interpretaron a Diego Maradona en teatro, cine y televisión

Desde Mario Sapag a Martín Bossi, todos los imitadores hacen o hicieron a Maradona. Los catálogos de las plataformas de televisión están llenos de documentales sobre su vida. También hay una larga lista de de películas que cuentan con su “participación especial” (la primera es ¡Qué linda es mi familia!, de 1980, con Luis Sandrini). Diego está en todas partes: también inspiró dibujitos animados y aparece como “leyenda” en las consolas de videojuegos. Sin embargo, son muy pocos los actores que se animaron a meterse en su piel. Sobran los dedos de dos manos para contarlos. Y la mitad lo hicieron desde Sueño Bendito, la gran apuesta de Amazon para este 2021, la única recreación de su vida que tiene el aval del mismísimo Diego Armando Maradona.

A continuación, un breve repaso por todos los nueve actores que interpretaron a Maradona en cine, teatro o televisión.

Pepe Monje, Sin Condena (1994)

Fue el primero en interpretar a Maradona. Lo hizo en Sin Condena, el inolvidable programa de Rodolfo Ledo que se emitía por Canal 9 y recreaba casos reales que habían causado gran conmoción en el publico. “Diego Maradona: la gloria y el drama en la vida del número uno del mundo. De la euforia de los triunfos a los problemas con la droga. Su enfrentamiento con los periodistas, el doping y los episodios del último mundial. Su éxito, su entorno, su familia. Diego Maradona: la historia que el mundo quiere conocer”, adelantaba la publicidad.

Lo más curioso del caso es que 27 años después, Pepe Monje interpretó a Don Diego Maradona, el padre del futbolista, en la serie Sueño bendito.

Emilio Bardi, en El Diez, ente el cielo y el infierno (2004)

El autor, Daniel Dátola, ubicó su obra dentro de un nuevo género: la “tragicomedia musical”. El libro dividía la vida de Maradona en tres etapas: su infancia en los ‘60 (interpretado por Leandro Pereyra), la gloria deportiva en los ‘80 (interpretado por Emilio Bardi) y una vejez reflexiva, imaginaria, ubicada en el año 2042 (interpretada por el actor chileno Franklin Caicedo).

Emilio Bardi encarna a Diego Maradona adulto en el momento en el que firma su contrato con Barcelona. Fue en 2004, en un musical "estilo Broadway" llamado El diez, entre el cielo y el infierno. Alejandro Chaskielberg - EFE

Emilio Bardi sobre el escenario, de la mano de la actriz Coni Miranda, quien interpretaba a Claudia Villafañe. El musical se estrenó el 10 de enero en el teatro Metropolitan. MARCOS BRINDICCI - X01503

Abel Ayala en Maradona, la mano de Dios (2007)

Su salto definitivo a la popularidad ocurrió con su participación en El Marginal. Sin embargo, Abel Ayala había forjado un currículum brillante durante los años previos: su debut como actor, en 2003, en el film El Polaquito, lo convirtió en ganar del premio Cóndor de Plata en el rubro “Revelación”. En 2006 también interpretó a Diego Maradona, cuando era joven, en la película Maradona, la mano de Dios, del director italiano Marco Risi.

En el film La mano de Dios, de Marco Siri, Abel Ayala interpretó a Diego cuando comenzaba su carrera en Argentinos Juniors

Marco Leonardi en Maradona, la mano de Dios (2007)

Antes de ponerse en la piel de Maradona, el actor italiano -nacido en Australia- Marco Leonardi protagonizó una de las películas más brillantes del cine italiano: Cinema Paradiso, ganadora del Oscar de 1988 a la Mejor Película Extranjera. También tuvo un rol principal en Como agua para chocolate, el film mexicano inspirado en el mega best seller de Laura Esquivel. Para obtener el papel de Diego en Maradona, la mano de Dios, Marco Leonardi compitió con Benicio Del Toro, a quien finalmente dejaron de lado por su estatura y porque era “demasiado caro”.

La película, que prácticamente en su primera escena muestra a Maradona desmayado en Punta del Este, no convenció a nadie y la composición de Leonardi apenas superaba las obviedades que uno espera encontrar en Maradona.

Marco Leonardi se puso en la piel de Diego para La Mano de Dios, un film del italiano Marco Risi. La escena recrea la boda del futbolista en el Luna Park: Julieta Díaz interpreta a Claudia Villafañe mientras que Juan Leyrado es Guillermo Coppola

Marco Leonardi en Maradona, la mano de Dios. A su lado, Emiliano Kazcka como Jorge Cyterszpiller

Roly Serrano, Youth ó Giovanezza, de 2016

La película del director italiano Paolo Sorrentino muestra a Diego Maradona, pero sin nombrarlo. Lo interpreta Roly Serrano y no quedan dudas de que es él: habla como Maradona, se mueve como Maradona, es zurdo y tiene el mismo tatuaje del Che Guevara en el hombro como Maradona. La película -que fue grabada en Europa- muestra a su protagonista durante una jornada de spa, donde se cruza con distintas personalidades. Una de ellas es Maradona.

Roly Serrano había interpreta a Don Diego, padre de Maradona, en La Mano de Dios, de Marco Risi.

Roly Serrano como Diego Maradona en el film Giovanezza, de 2016

Roly Serrano como Diego Maradona en Giovanezza. A su lado, de pie, hay una chica rubia pero el film nunca aclara de cuál de sus novias se trata

Juan Cruz Romero, Sueño Bendito (2021)

Es “Pelusa”, el primer Maradona, el más joven en la serie de Amazon. Su amigo Goyo Carrizo lo lleva a Argentinos Juniors y ahí, en el mítico equipo de Los Cebollitas, comienza su fantástica historia. Juan Cruz hoy tiene 14 años, pero grabó su participación hace dos, antes de la pandemia: “Fue una experiencia inolvidable. Unió mis dos mundos, el fútbol y la actuación. Yo no tenía experiencia como actor, pero me ayudaron con el guión y le pude agarrar la mano. Me resultó muy fácil”, dijo Juan Cruz en una entrevista con la televisión mexicana. “Kun kun”, como lo llaman, también juega al fútbol y tiene el sueño de algún día jugar en primera división.

Juan Cruz Romero es Pelusa, el Maradona más niño en Sueño Bendito

Juan Palomino, Sueño Bendito (2021)

Engordó casi 20 kilos para interpretar a Diego Maradona. “Llegué a pesar 105 kilos (...) Estuve seguido por una nutricionista y por un médico. Tuve que hacer mucho sedentarismo”, contó Juan Palomino. Cuando terminó de grabar su papel, en julio de 2019, comenzó una dieta estricta para recuperar su peso. Es el Maradona mayor en la serie de Amazon.

Juan Palomino como Maradona en su despedida del fútbol: "La pelota no se mancha"

Nazareno Casero, Sueño Bendito (2021)

“El primer contacto que tuve fue a mediados de 2017 y la confirmación fue en mayo de 2018. En todo ese tiempo hubo castings y todo tipo de pruebas: de maquillaje, de fútbol... Me pasó que en un momento empecé con la desesperanza. Pensaba ‘bueno, no se dio’, y lamentaba enormemente no haber quedado. Me fui de viaje y cuando estaba volviendo me pongo en contacto con mi agente para ordenar el futuro. Y ahí me dio la novedad. Del impacto me quedé freezado, no lo pude creer hasta que empezamos a rodar. Hubo mucha preparación deportiva. Con Nico (por Goldschmidt) fuimos a un centro de alto rendimiento en el que nos ‘cambiaron la pierna’ para que podamos perfilarnos como zurdos en una cancha”, le contó Nazareno Casero a Alexis Puig en el noticiero del Canal 9.

Nazareno interpreta al Maradona en plenitud, el que tiene más tiempo en pantalla, el que alcanza la gloria y patina por el infierno de las drogas.

Nazareno Casero, como Diego Maradona, junto a la actriz que interpreta a Claudia

Nazareno Casero como Diego, con la camiseta del Napoli, acompañado por el actor que interpreta a Fernando Signorini, quien fuera su preparador físico

Nicolás Goldschmidt, Sueño Bendito (2021)

Ex Chiquititas y ex Rincón de Luz, interpreta a Diego Maradona en sus primeros años de fútbol profesional: en Argentinos Juniors y Boca Juniors. Por una cuestión de edad, generacional, Nicolás Goldschmidt (35) conocía muy poco de aquella etapa en la vida de El Diez. “Ese desconocimiento, de algún modo, me liberó de la dificultad de hacer una caricatura de lo que yo más conocía de Diego. Al final, interpreté a un pibe que era muy bueno en algo que amaba hacer”. Grabó en La Paternal, La Boca y también en Barcelona. Hizo una dieta estricta para ganar musculatura y durante meses entrenó, tres veces por semana, con el plantel de fútbol de Banco Nación.

Nicolás como Diego con la camiseta de Argentinos Juniors en la serie Sueño Bendito