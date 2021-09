Dejaron todo. La pareja que se animó a cumplir el sueño de vivir de viaje en plena pandemia

María Belén Lezcano (26) y Juan Martín Cabo (30) son una pareja de argentinos que en plena pandemia decidieron dejar sus vidas en Buenos Aires para viajar de Ushuaia a Alaska en un motorhome. En agosto de 2020 compraron una Ford Transit 2013 y enseguida se pusieron a equiparla ellos mismos, aún sin tener conocimientos previos sobre el tema.

“Compramos la camioneta en una agencia en Quilmes y tardamos cinco meses en equiparla con todo lo que para nosotros era necesario para poder vivir en ella sin depender de nada: una cama fija de 1.80 x 1.20 metros, una mesada con bacha y cocina; heladera; bajo mesada; sillón de 1.20 metros; baulera y baño con ducha. Además, tiene electricidad, lo cual nos permite trabajar con las computadoras”, cuenta Belén.

Salieron de Buenos Aires el 11 de febrero de este año y su primera meta fue recorrer la RN 3 hasta Ushuaia, donde llegaron el 28 de febrero. La segunda etapa es recorrer la legendaria RN 40, para unir Ushuaia con La Quiaca.

De paso por El Chaltén; hasta ahora llevan recorridos 15.000 kilómetros

Al momento de cerrar esta nota, Martín y Belén llevan recorridos 15.000 kilómetros en poco más de 6 meses de viaje y se encuentran en ciudad de San Juan, a punto de visitar el Parque Ischigualasto antes de cruzar a La Rioja.

Oriundos de zona Sur, Belén se crió en Quilmes y antes de partir trabajaba como secretaria en un centro médico. A mediados de 2019 se había recibido de abogada. Martín es contador, se crió en Wilde, y hasta el día de su partida trabajaba en una empresa donde se desempeñó los últimos 10 años. Amantes de la naturaleza, de la fotografía, de los viajes y de conocer lugares nuevos, un buen día, un poco cansados de la rutina y de viajar sólo durante las vacaciones, tomaron la decisión de cambiar su vida y de viajar por tiempo indefinido.

“Nuestra idea original era recorrer Europa y el Sudeste asiático, así que en octubre de 2019 sacamos un pasaje solo ida a España. Nos íbamos con nuestros sueños y una mochila. Pero el destino decidió que ese no era el viaje para nosotros. A una semana de irnos, nos cancelaron los pasajes por el Covid y nuestros sueños se vinieron abajo. A medida que los meses pasaban nos dimos cuenta de que cada vez estaba más lejos la posibilidad de hacer el viaje que habíamos planeado, por el contexto que se veía en ese momento, y empezamos a recordar un viaje que habíamos hecho tiempo atrás por la Costa Oeste de Estados Unidos en motorhome. Al fin y al cabo, nosotros queríamos viajar, no importaba cuál era el destino, y nos gustaba la idea de no tener que depender de nadie. Si por algún motivo volvía la cuarentena, no importara donde, siempre íbamos a estar en nuestra casa”, advierte Martín.

¿Qué fue lo más difícil de tomar la decisión de dejar todo?

Es una decisión muy compleja, pero creo que lo más difícil es dejar esa vida estable y cómoda que uno tiene, y a la que estábamos acostumbrados. Los dos estamos recibidos en la UBA y quizás por el mandato social, uno tiene como idea que después de recibirse va a ejercer la profesión, tener hijos, comprar una casa y viajar sólo en vacaciones, aunque no sea lo que uno realmente quiera. La otra parte difícil de tomar una decisión tan drástica como la que tomamos está relacionada con los afectos. Sabemos que este estilo de vida, queramos o no, nos aleja de nuestras familias y amigos. No es lo mismo que si uno está ahí, no compartimos el día a día, y sabemos que hay momentos importantes que lamentablemente nos vamos a perder. Aunque gracias a la tecnología, podemos mantenernos bastante conectados.

"No tenemos ningún plazo definido. La idea de este viaje justamente fue dejar de tener obligaciones y no tener todo planificado. Digamos que nuestra idea es que las cosas se vayan dando, si tenemos ganas de que sea más, será más, y si por el contrario, queremos que sea un poco más corto, lo será"

¿Se pusieron algún plazo de tiempo para llegar Alaska?

No tenemos ningún plazo definido. La idea de este viaje justamente fue dejar de tener obligaciones y no tener todo planificado. Digamos que nuestra idea es que las cosas se vayan dando, si tenemos ganas de que sea más, será más, y si por el contrario, queremos que sea un poco más corto, lo será. Pero entre nosotros creemos que va a ser largo. Nuestra idea no es llegar a Alaska directamente, nuestro objetivo es conocer todo el continente, recorrer cada rincón que podamos. Pusimos Alaska como destino final porque es justamente el otro extremo de América. Seguimos a varios viajeros que están haciendo recorridos parecidos y llevan 5 o 6 años de viaje, así que suponemos un tiempo similar. Pero la verdad es que no lo sabemos.

¿Cómo definirían el espíritu del viaje?

Aventurero, curioso y libre, así es como somos nosotros y así es como llevamos el viaje. Nos gustan los desafíos y no nos gusta estar mucho tiempo parados. Tratamos de conocer todos los lugares a fondo, de conectarnos con las costumbres. Somos de caminar bastante y perdernos en paisajes increíbles. Creemos que esta forma de viaje libre, como lo estamos haciendo ahora, sin tiempos y compromisos, nos da la posibilidad de conocer lugares y personas que de otra forma probablemente no lo haríamos. Además, lo mejor es que si nos gusta un lugar y queremos quedarnos, podemos hacerlo, al igual que si no nos sentimos cómodos, podemos seguir viaje.

María Belén Lezcano y Juan Martín Cabo se encargaron de equipar la motorhome con todo lo necesario: una cama fija de 1.80 x 1.20 metros, una mesada con bacha y cocina; heladera; bajo mesada; sillón de 1.20 metros; baulera y baño con ducha y electricidad

¿Tiene una hoja de ruta?

A grandes rasgos tenemos una hoja de ruta, pero la realidad es que somos bastante flexibles. De hecho, en estos 6 meses de viaje decidimos sumar Brasil al recorrido. El frío patagónico nos dio ganas de pasar un tiempo en la playa. Nos encantaría recorrer todos los países de América, aunque hay algunos que no están, por ahora, incluidos en el viaje, más que nada por cuestiones de seguridad y distancias. Por ejemplo, nos encantaría recorrer las islas del Caribe, pero para eso tendríamos que dejar la camioneta en algún país continental y seguir viaje sin ella, así que llegado el momento veremos si es viable. Esperemos que sí.

¿Cuánto les complica el traslado el tema de la pandemia y las restricciones?

Nosotros arrancamos el viaje en febrero de este año, cuando ya estaba habilitado el turismo en todo el país, y por suerte no tuvimos mayores contratiempos. Eso sí, se nos sumó un trámite más al viaje, que es tener los permisos para cada destino nuevo, además de tener que estar chequeando si hay alguna limitación o requisito extra en esa provincia o municipio. Si sabemos que alguna localidad en particular está cerrada o piden PCR, preferimos dejarla pendiente para otra oportunidad. También nos pasó con algunas actividades que no se hacían por Covid.

Solventan el viaje con el canal de YouTube Caminando el Mundo y tienen una tienda online de accesorios de viaje

¿Cómo vienen financiando el viaje hasta ahora?

Los 2 primeros meses los tomamos como vacaciones, ya que veníamos de meses muy intensos armando la camioneta, y necesitábamos descansar. Así que usamos nuestros ahorros. Pero vivir de viaje no significa no trabajar, por el contrario, trabajamos más que antes. Actualmente solventamos el viaje con el canal de YouTube que lanzamos en marzo (Caminando el Mundo). También tenemos una tienda online de accesorios de viaje que pueden encontrar en nuestro blog caminandoelmundoblog.com y ahora en septiembre sumamos una suscripción a nuestra revista digital de viajes, donde todos los meses contamos todo sobre una provincia distinta y hacemos publicidad en nuestras redes para distintos servicios turísticos.

¿Qué les dirían a aquellos que les gustaría hacer un viaje similar pero no se animan?

Que se animen. Si no es ahora, ¿cuándo? Además, siempre hay tiempo para volver a la rutina. Creemos que es mejor vivir con la certeza de haber intentado ir por tus sueños, que vivir una vida estable sabiendo que no lo intentaste. En el camino nos encontramos con mucha gente que nos cuenta que su sueño era viajar y siempre les decimos lo mismo, que nunca es tarde para hacerlo. Sabemos que es difícil, pero ¡solo hay que dar el primer paso! Sea cual sea el sueño que tengan, luchen para conseguirlo. A veces la zona de confort es cómoda, pero no es lo que realmente te hace disfrutar la vida. Antes sufríamos los domingos porque sabíamos que venía el lunes, ahora disfrutamos todos los días por igual.