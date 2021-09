Europa, en un laberinto que confunde al viajero

A pesar de los avances de la vacunación, los viajes internacionales todavía siguen dominados por la incertidumbre, por los cambios constantes, por la confusión generalizada y por nuevas restricciones que se imponen. Programar un viaje a Europa es como meterse en un laberinto de difícil salida para los argentinos. Los que tienen pasaporte de la Unión Europea pueden ingresar sin inconvenientes, aunque también deben afrontar restricciones según la vacuna que hayan recibido.

Aunque parezca increíble después de tantos meses, todavía hay vacunas no reconocidas y a las personas que las recibieron se las considera no vacunados, aunque tengan el esquema completo.

Cada país de los 27 que forman la Unión Europea estipuló sus propias reglas de admisión de visitantes extranjeros, de vacunas aceptadas y también de requisitos que se deben cumplir para acceder a atractivos turísticos, como museos, pero también para sentarse en la mesa de un restaurante. Incluso hay diferencias entre ciudades dentro de un mismo país. Antes de la pandemia se viajaba de un país a otro sin siquiera mostrar un documento.

El Certificado Covid Europeo, que da cuenta de vacunación y tests realizados, en el que estaba depositado la esperanza del retorno a una cierta normalidad, no está funcionando como se esperaba por los requisitos dispares de cada nación.

Para entender lo complejo de la situación es necesario ir país por país y descifrar la larga lista de requisitos a los viajeros, que dificultan, no solo el ingreso, sino también los desplazamientos internos.

En líneas generales, muchos países solo consideran vacunados a las personas que recibieron los inmunizantes aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna.

Algunos otros aceptan a los que recibieron las vacunas reconocidas por la OMS, que incluye Sinopharm, Covishield y Sinovac. La Sputnik V todavía no fue aprobada por ninguno de estos organismos internacionales, pero sí es aceptada en algunos países europeos.

Algunos mantienen directamente las fronteras cerradas a los argentinos y otros siguen pidiendo test PCR antes del ingreso y hasta cuarentena obligatoria. Se requiere además completar formularios online bastante engorrosos antes de viajar.

Los agentes de viaje también nadan en este mar de desconcierto: “Sinceramente no estoy vendiendo viajes a Europa para este año, directamente los viajes turísticos sugiero que los programen a partir de marzo del año que viene, porque la incertidumbre de lo que se puede hacer o no es mucha. Además, las reglamentaciones cambian de un día para otro, organizar un viaje es como comprarse un problema”, explica Rita Mattiello, directora de Corima Tours, agencia especializada en viajes por Europa.

Los principales casos

Grecia, por ejemplo, es de los más criteriosos: permite el ingreso a todos los viajeros que puedan acreditar que recibieron cualquier vacuna, sea del laboratorio que sea. Y los que no están vacunados deben presentar PCR negativo.

España, después de idas y vueltas, reabrió las fronteras a los argentinos vacunados con dosis aprobadas por la EMA y la OMS, que no incluye la Sputnik. Esta medida corre para todos los mayores de 12 años, de esta manera los adolescentes no vacunados, (que por ahora en la Argentina son todos, con excepción de los que tienen comorbilidades) no pueden entrar. Los menores de 12 tienen las fronteras abiertas. Países Bajos aceptan argentinos en las mismas condiciones.

Para ingresar en Francia se debe acreditar la aplicación de las vacunas autorizadas por la EMA para acceder a un pase sanitario que se gestiona antes de viajar (los viajeros reciben un QR, luego de presentar la documentación) para realizar diferentes actividades, como subir a la Torre Eiffel, entrar en museos y restaurantes. O sea que un argentino con doble nacionalidad que tiene aplicada la Sputnik V o la Sinopharm (no reconocidas) es considerado como un francés no vacunado y no puede acceder al pase.

En Italia directamente no aceptan pasaportes argentinos. Pueden ingresar los que tengan doble ciudadanía, con test PCR negativo, pero si por ejemplo recibieron la Sputnik, la Sinopharm o la Covishield no pueden acceder al pase sanitario con el que se mueven los italianos vacunados, que da acceso, entre otras cosas a viajar en tren, ingresar en restaurantes y museos.

Reino Unido también tiene las fronteras cerradas para los provenientes de la Argentina, por integrar una lista roja. Alemania abrió las fronteras en la última semana solo a los argentinos con esquema completo de vacunas aprobadas por la EMA.

La larga lista continúa, los viajeros esperan criterios unificados.