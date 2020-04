Delivery todo el día: del desayuno a la cena para mimarse en cuarentena

Rodolfo Reich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 09:10

La coyuntura -y la necesidad- mandan. En épocas de cuarentena, los restaurantes, cafeterías, pizzerías y bares se están reinventando en formato de delivery , multiplicando las opciones para poder comer sin salir de casa. Hay de todo y para todos los gustos. Desde restaurantes de alta gama a bolichitos de barrio, desde bares de coctelería a cervecerías artesanales, desde parrillas a propuestas veganas , distribuidos en los 48 barrios de la ciudad. No se trata -tan sólo- de la única posibilidad que tienen estos lugares de vender y mantener así un precario funcionamiento de su negocio, sino también de calmar la ansiedad del personal y de los propietarios, así como de mantener contacto con los clientes. Algún día el aislamiento terminará; y quienes hayan estado cerca de su gente, de su propia comunidad, son los que tienen más posibilidades de recuperarse más rápido. Esta vez, recomendamos cuatro deliveries para cada momento del día. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, con envío a domicilio.

Café y brunch en Negro - Cueva de café

De a poco se está convirtiendo en una suerte de cooperativa comunitaria del delivery, sumando distintas marcas amigas para poder ofrecer así una gran variedad de productos desde un único Whatsapp.

Negro Crédito: Gentileza

Lo primero, claro, es la especialidad de la casa: el café (en grano o molido) de @fuegotostadores , con ofertas fantásticas para los amantes de la más negra de las infusiones. Llega en bolsas de kilo (el blend de la casa está en oferta a $1550), pero también de a cuartos, con variedades como el Colombia Timaná o el Kenia, entre otros. A esto suman unos combos maravillosos, como el llamado "Brunch para stockearse". Un pack all inclusive que además del café trae brownies gluten free y pain au chocolat de @lakitchen.ba ; una botella de vermú @lafuerza ; humus de remolacha, pastrami y pepinitos de @tucocatering y pan de molde de fermentación natural de @madrepanaderia , entre más delicias. La unión hace la fuerza, dice el refrán. Y acá lo comprueban de la mejor manera posible.

Entregas propias todos los días (el combo de brunch sólo está disponible los sábados). Menú en Instagram: @cafenegrook . Whatsapp: 11-3111-4443

Sopa de kimchi y panceta en Una canción coreana

En el sur del barrio de Flores están varios de los mejores restaurantes coreanos de Buenos Aires, verdaderas joyas escondidas para aquellos porteños que no quieren -a veces por temores fundados, pero también por prejuicios exagerados- ir a esta zona de la ciudad. Esta cuarentena, con sus deliveries a disposición, puede ser entonces la excusa perfecta para conocer una gastronomía repleta de sabor y autenticidad.

Una canción coreana Crédito: Gentileza

Un buen comienzo puede ser @una.cancion.coreana , uno de los restaurantes emblemáticos del barrio, embajador del sabor de Corea en Buenos Aires. Trabajando con Pedidos Ya (o con remise a cargo del cliente para zonas más lejanas), el menú es amplio y delicioso. Hay carnes marinadas como el Bulgogi, también panceta salteada con salsa de picante (cheyuk bokum), costilla vacuna con salsa agridulce (galbi), entre muchos más platos. Pero para estos días frescos del otoño, nada como las sopas coreanas, repletas de una reconfortante intensidad. El kalguksu trae caldo de carne y fideos cortados a cuchillo; y la kimchi jjigue incluye kimchi fermentado (el fermento que es parte del ADN de la cocina coreana) con panceta, tofu y pan de arroz. Una maravilla.

Dirección: Av. Carabobo 1549. Pedidos por Pedidos Ya o por teléfono (4631-8852) con remise a cargo del cliente. Martes a sábados, de 12 a 15 y de 16:30 a 22

Alfajores, tortas y meriendas en Malvón

Las tapas están hechas con harina de almendras y mucha manteca. Son delicadas, dulces, quebradizas. El interior viene repleto dulce de leche. Así es el alfajor de almendras de Malvón, uno de esos remedios recetados para contrarrestar las angustias de cuarentena. Es, también, parte del menú que esta casa de Villa Crespo (con puesto extra de take away en el Mercado de San Nicolás) está ofreciendo con delivery propio y todas las apps más conocidas.

Malvón Crédito: Gentileza

Hay mucho y rico: brownies, budín de amapola, rolls de manzana, scons dulces y salados, tortas como la tan conocida cheesecake de maracuyá así como una tradicional pecan pie. A esto se suma la panadería de masamadre (baguettes, pan de campo, integral de molde orgánico y prepizzas, entre varios otros), platos elaborados (pollo a la cacerola, mila con puré) y sándwiches como conocido hot pastrami. Especialmente para las meriendas, tienen combos prearmados, como el Brit (tostadas, budín, scon, dulce casero y café con leche) o el que trae una imbatible french toast con frutos rojos y crema batida. La mejor manera de tomarse una (feliz) pausa en medio del día.

Direcciones para take away: Serrano 789 / Av. Córdoba 1750, local 8. Pedidos: por Whatsapp al 11-2391-1747 o al teléfono 4774 -2563. Delivery propio (radio de entrega en Instagram, sin costo para pedidos de $500 en adelante) o por Glovo| Rappi | PedidosYa| Ubereats. Horarios: todos los días de 9 a 21.30

Cócteles, buñuelos y hamburguesa de cordero en 878

No es solo reconocido por ofrecer desde hace 16 años algunos de los mejores cócteles de Buenos Aires, sino también por una propuesta de cocina que es capaz de competir (y ganar) con la de muchos de los más conocidos restaurantes de la ciudad. Así, su flamante menú de delivery junta lo mejor de los mundos gastronómicos. Hay tragos como Negroni, Gimlet, Old Fashioned y el Five O'Clock con tónica.

878 Crédito: Gentileza

Hay también vinos elegidos a muy buenos precios, como los fresquísimos Pielihuesos blanco y Flores Negras Pinot Noir. Y hay platos como los buñuelos de verdura con aioli, las empanadillas de morcilla y la tan porteña ternerita guisada, entre otros, además de un crocante falafel con salsa de pepino o la ya icónica hamburguesa de cordero, verdadero clásico de la casa. No sólo todo es rico, sino que -acorde a las necesidades del momento- están trabajando con precios muy ajustados. Por ejemplo, combos para dos personas, con una entrada, dos principales y dos postres, por $1.100. Que el encierro no nos quite la posibilidad de brindar.

Dirección : Thames 878. Horario: martes a domingo de 18 a 22:30. Menú en Instagram: @878bar Pedidos al 4773-1098 o Whatsapp 11-3066-8973. Take away o entrega propia en un radio de 10 cuadras a la redonda