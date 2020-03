Coronavirus y delivery gourmet en cuarentena: cómo funciona en la Ciudad

Sandwich de pastrón de Sí Pastrón, na de las opciones de delivery gourmet en tiempos de cuarentena por el coronavirus Fuente: LA NACION

Hasta unos pocos días, conseguir una mesa en Don Julio requería días de anticipación para hacer una reserva. Hoy, cuarentena mediante por el coronavirus , quienes viven a cinco cuadras de la multipremiada parrilla palermitana pueden pedir sus platos por delivery. Lo mismo ocurre con otros destacados restaurantes, como Osaka, que hasta ahora nunca contaron con servicios de delivery, y que ahora ofrece este servicio como única forma de funcionamiento.

Esta tarde, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que durante la cuarentena permitirá el funcionamiento de los delivery de comida, pero no el formato take away (en el que las personas hacen el pedido telefónicamente y luego lo pasan a retirar por el local). Muchos restaurantes han cerrado sus salones, pero seguirán funcionando a través de la modalidad delivery, ya sea a través de las apps o de servicios propios.

Don Julio: la parrilla palermitana que días atrás celebró sus primeros 10 años de vida comenzó a ofrecer sus deliciosas carnes en un radio, al menos inicialmente, de 5 cuadras. Los pedidos se hacen a través del teléfono 011 4832-6058 o a través de WhatsApp: 011 5311-5668.

el clásico bar de la esquina de Guatemala y Borges, en Palermo, ofrece un servicio de delivery a los vecinos, que permitirá disfrutar de sus platos de bodegón. Los pedidos se hacen al (011) 4774-6585. Osaka : el clásico establecimiento de comida nikkei ofrece sus ceviches, tiraditos y sushi, así como también platos y woks, con una carta adaptada a estos días de contengencia. Acepta pedidos a través de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, o a través de WhatsApp 011 2815-0727.

los fanáticos del sushi cuentan con Fabric, que para realizar pedidos ofrece su Fabric App, que se puede descargar para Android y para iPhone. Fleur de Sel: el restaurante de impronta francesa comandado por Jean-Baptiste Pilou y Valentina Avecilla implementa un servicio de delivery que funciona de martes a sábado, y en el que los pedidos se toman de 10 a 21.30 y las entregas se hacen de 18 a 22:30. Las entregas se realizarán por delivery con un radio de 10 cuadras. Pedidos al (011) 4783-5482.

Kentucky : la clásica pizzería con múltiples sucursales en la ciudad ofrece sus pizzas, con formatos XXL y promociones que irán variando, a través de Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats. En www.kentucky.com.ar podés encontrar los teléfonos de las distintas sucursales.

la pastronería palermitana ofrece menúes del día que irán cambiando, siempre girando en torno a su elemento principal: el pastrón. Los pedidos se pueden hacer por Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats. Podés enterarte del menú del día llamando al local (011 4775-9311) o por WhatsApp: 011 4775-9311. Antonio´s Pizza: la pizzería de estilo napolitano abierta recientemente en el microcentro comienza a ofrecer sus pizzas a través de la app de Rappi todos los días, de 12 a 17. Podemos recomendar la Marinara (salsa pomodoro y ajo) o la Margherita (salsa pomodoro, fior di latte y albahaca).

el restaurante coreano de Palermo ofrece su kimchi y otras especialidades de su cocina a través de las apps de Pedidos Ya y Rappi. Está abierto de martes a domingo, de 20 a 1 de la mañana. Jornal: el restaurante del barrio de Saavedra pone a disposición de vecinos y allegados un menú con preparaciones de rotisería y panadería propia de masa madre para llevar a casa a través de las plataformas de delivery. El teléfono es 011 4407-7125, y la carta se puede consultar en https://jornal.com.ar/