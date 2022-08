Desafío visual nivel experto: cuánto tardás en encontrar la letra A entre los números 4

Si bien no hay una fecha exacta de su creación, los acertijos están presentes en la vida de las personas desde hace tiempo y en la actualidad es común visualizarlos en las redes sociales. En la mayoría de los casos, presentan una imagen enigmática para que las personas adivinen de qué se trata, como una forma ideal de entretenimiento y debate entre los usuarios. Día a día, hay un nuevo desafío por alcanzar con distintos grados de dificultad. En esta ocasión, uno que parece sencillo dejó a más de uno con las ganas de resolverlo.

El dibujo, que fue tendencia en Facebook, exhibe una fotografía con el color rojo de fondo y cientos de números “4” en blanco. Entre todos ellos se encuentra una letra “A” intrusa, que deberá ser encontrada por aquellos que acepten continuar con este desafío. No obstante, es importante aclarar que el nivel de obstáculo de este reto es elevado, ya que se espera que sea resuelto en 7 segundos. Para ello, es necesario dedicarle mucha atención.

Tenés que encontrar la 'A' oculta entre los '4' de la imagen cuanto antes (Foto: Facebook)

A simple vista se observan 21 filas integradas por 42 números “4” cada una, lo que desorienta a quien se anime a este reto viral con la dificultad de que las agujas del reloj corren y obligan a la pronta resolución. Sin embargo, no hay que desesperarse. Te dejamos una pista para dilucidar el acertijo: la letra “A” se encuentra entre las últimas líneas.

Esta es la solución del desafío viral

Si aún no pudiste encontrarla, no hay que preocuparse, porque estos retos requieren de mucho tiempo y solo siete segundos no bastan para concluirlo. Como se aprecia, la gran cantidad de números similares obstaculizan el camino a la resolución: en la fila número 6, si lo visualizás desde abajo hacia arriba, se encuentra la respuesta del enigma. Es por esto, que la observación minuciosa es la herramienta principal para poder cumplir con el objetivo.

La resolución al enigma (Foto:Facebook)

Para los que se quedaron con deseos de realizar más desafíos, cada día se estrenan nuevos retos y, a su vez, son varias las personas que se suman a querer descubrirlos.

Para aquellos que desistieron de encontrar la letra entre los números, podrán practicar con otras ilustraciones que circulan en las redes sociales y que cuentan con diversos contenidos, como la de encontrar cuál de las hamburguesas es diferente a las demás o hallar la joya escondida entre las hojas de los árboles.

Un nuevo acertijo que obliga a trabajar la mente

Ana Abbona Santin, especializada en entrenamiento cognitivo, propuso este gran desafío para quienes quieren ampliar su panorama de conocimiento y poder abstraerse de las redes sociales, aunque sea unos minutos del día. Todo con el objetivo de adquirir nuevos conceptos.

En el cuadro ilustrado se divide en nueve recuadros y en cada uno de ellos se ve una sopa de letras que tiene una pista en el margen inferior para ayudar a divisar la palabra oculta.

Un acertijo que busca fortalecer la faceta cognitiva (Foto:Facebook)

Las palabras encierran el enigma en cada mosaico son: Elocuente. Colectivo. Explícito. Simpático. Simbólico. Refugiado. Matrícula. Lucrativo. Intrépido.