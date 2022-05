Despachó la valija, tuvo un olvido y los pasajeros la escracharon: “Fui la más odiada del avión”

Una estudiante escocesa relató las peripecias que vivió en un vuelo con destino a Turín, Italia. En un video que circuló en su cuenta de TikTok, detalló de principio a fin cómo pasó de un estado de sorpresa a uno de desesperación por un descuido fatal. La historia comenzó cuando adquirió en Reino Unido un Wowcher Mystery Holiday, que le brinda a una persona un viaje misterioso -como así lo indica la palabra en inglés- a cambio de 99 euros.

“En el Reino Unido puedes obtener este paquete llamado ‘oferta misteriosa de Wowcher’ donde pagás 99 euros cada uno y obtenés unas vacaciones completas, vuelos y hotel”, comentó Kristy en su cuenta de 54.000 mil seguidores. Su contenido se viralizó y derivó en varios comentarios de otras personas que adquirieron el mismo voucher.

Acompañada de un amigo, la chica se topó con el primer problema en la zona de embarque. Al poseer una valija de mano, el personal aeroportuario le aclaró que su equipaje debía colocarse en la bodega del avión, un mensaje que le resultó confuso ya que cuando compró el pasaje le indicaron que podía llevarlo consigo. “Llegamos hasta la puerta de embarque del aeropuerto y justo cuando estábamos abordando, la mujer de la aerolínea RyanAir dice: ‘Tenés que poner estas maletas en la bodega’”.

Despachó la valija, tuvo un olvido que demoró a todo un avión y la catalogaron como "la más odiada"

Ese comienzo, que no estaba en los planes, alteró un poco el ánimo de Kristy y su acompañante: “Estábamos un poco molestos porque tuvimos que pagar un dinero extra que no sabíamos y pusieron las maletas en la bodega”. Pero lo peor estaría por venir ante una desatención de la propia chica. Al subirse al avión y dirigirse a los asientos correspondientes, se percató de un detalle que demoraría el vuelo al resto de la tripulación: “Tomamos nuestros asientos y mi amigo se vuelve hacia mí y me pregunta: ‘¿Tenés tu pasaporte?’”. La respuesta negativa obligó a una rápida intervención de los pilotos que debieron socorrerla.

“Mi pasaporte estaba en la bolsa que pusieron en la bodega y no podés pasar por la aduana sin él. Así que tuve que ir con el piloto y él tuvo que llamar al personal que trabaja en la pista. Una vez que le avisaron, tuvieron que sacar mi bolso de la bodega”, relató.

Aunque la peor parte llegaría luego, cuando, apuntada por el resto del avión como la persona que demoró el vuelo, tuvo que revisar su equipaje a la vista de todos: “Tuve que hurgar en mi bolso frente a todos en el avión y después que lo encontré, tuvieron que volver a embalar la bodega con mi bolso adentro. Fui la persona más odiada en ese vuelo”.

Al tener muchísimas reproducciones, el video contó con diversos comentarios de los usuarios, que empatizaron con la joven sobre el momento incomodo que atravesó: “Me pasó volando de Cracovia a Edimburgo, no hice click hasta que aterrizamos. Tuvieron que enviar personal a buscar mi maleta una vez que la descargaron”.