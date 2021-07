Destreza intacta. A los 6 años perdió un brazo y a los 17 emociona con sus volcadas y sus triples en el básquet

Hansel Emmanuel es dominicano y hace poco tiempo está estudiando y jugando a este deporte en un colegio en Florida (EE.UU.). Su gran sueño es seguir creciendo y jugar en la NBA.

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Hansel Emmanuel Donato Domínguez (17) es un joven al que muchos periodistas que se dedican a relatar historias de superación personal les encantaría poder entrevistarlo cara a cara para poder ver y escuchar las palabras de este adolescente que pese a no contar con su brazo izquierdo deleita a propios y extraños con su show de volcadas, triples, pases y otros lujos cada vez que pisa una cancha de básquet, su gran pasión desde que era un niño.

Soñar a lo grande, ser perseverante y persistente, no darse por vencido, no abandonar a mitad de camino, tener claras las metas y confiar en sí mismo son algunas de las palabras que definen a este basquetbolista nacido en un barrio pobre de Santo Domingo, República Dominicana, que supo poner la otra mejilla cuando el destino le jugó una mala pasada.

Cuando tenía apenas seis años y ya fantaseaba con jugar en la NBA junto a su ídolo Lebrón James, Hansel Emmanuel se encontraba en su casa cuando, de repente, una pared se vino abajo y él quedó atrapado por casi dos horas hasta que su papá, finalmente, logró rescatarlo. Sin embargo, como consecuencia del accidente a “Kikinita”, como lo conoce mucha gente, tuvieron que amputarle el brazo izquierdo.

“Él me decía que yo era su ídolo, pero terminó siendo el mío”

La noticia significó un duro golpe para este niño que siendo tan pequeño jugaba a ese deporte en las calles de su ciudad. Pero había algo en él que no le permitía darse por vencido. “Me lamenté mucho cuando ocurrió eso, pero luego sentí que Dios me dio las fuerzas para poder seguir adelante”, dijo Hansel Emmanuel en octubre de 2020 en un programa de televisión de su país.

Hansel Emmanuel con un compañero de equipo en la escuela secundaria. Gentileza Orlando Sentinel

Hansel Emmanuel es hijo de Hansel Salvador Donato, un ex jugador de básquet muy reconocido en República Dominicana, una pieza vital para que “Kikinita” pudiera tener la fe y la esperanza de mostrar su talento y sus habilidades dentro de una cancha. “Él es mi hijo adorado y yo siempre le digo que él va a llegar hasta donde él quiera y que el límite se lo pone el mismo. Gracias a Dios hasta ahora él no ha mirado hacia lo que es una limitación. Él me decía que yo era su ídolo, pero ahora él terminó siendo el mío. Es mi orgullo, mi profesor de la vida por ese impulso de vida que siempre me ha dado”, expresó su papá en el mismo programa.

Claramente, Dios juega un papel preponderarte en la vida de este joven y en la de su familia. De hecho, su segundo nombre, Emmanuel, significa “Dios con nosotros”. El mismo Dios fue quien le dio las fuerzas necesarias para volver a tomar una pelota de básquet pese a que al principio se lo notaba con miedo y quería que su padre estuviera siempre a su lado.

“Cuando lo ven en vivo, se quedan con la boca abierta”

Dios también cumplió su papel para que Hansel Emmanuel se cruzara en la vida de Moisés Michell, un ex jugador de la selección nacional dominicana que junto a su esposa lo recibió en su casa en el momento en que fue becado para estudiar en Life Christian Academy en Kissimmee, una escuela secundaria en Florida (EE.UU).

Cuando hace unos pocos meses Michell vio a Hansel Emmanuel practicando unas volcadas en uno de los aros del estadio de básquet quedó sorprendido ante los movimientos y la destreza de este joven que mide 1,93. Inmediatamente lo invitó a ser parte del equipo que él dirige.

“Es casi inevitable que las personas noten que a Hansel Emmanuel le falta un brazo. Algunos han dudado sobre su capacidad de poder dominar la bola en la cancha, o piensan que los videos que corren en las redes sociales son planificados. Pero, cuando lo ven en vivo, se quedan con la boca abierta”, expresó Michell a la web orlandosentinel.

Hansel Emmanuel parece no tener una posición fija en la cancha, aunque combina muy bien sus pases, como si jugara de base, con sus penetraciones a la zona pintada que lo convierten en un jugador versátil, dinámico fuerte y aguerrido.

Quienes saben de este deporte y lo han visto en acción más de una vez aseguran que su talento podría llevarlo a destacarse a nivel profesional. Por otro lado, él mantiene intacto su sueño de seguir creciendo en este deporte que tanto ama y hasta se imagina, dentro de unos años, en la NBA. Quizás, para ese momento Lebrón James ya se haya retirado, pero seguramente Kevint Durant, otro de sus referentes, estará en carrera para ser compañero o rival en la liga de básquet más atractiva del mundo.

Un jugador de basquet más allá de cualquier discapacidad

Sin embargo, más allá de los sueños que le permitieron día a día sacar fuerza para no dejarse doblegar por la adversidad, este joven dominicano también se destaca por su disciplina y por estar siempre dispuesto a seguir aprendiendo para pulir errores y potenciar virtudes.

El tiempo y las circunstancias dirán para qué tipo de liga estará Hansel Emmanuel, que en estos últimos 10 años de su vida viene regalando un legado repleto de pensamientos y acciones positivas y mensajes llenos de esperanza, especialmente para aquellos que atraviesan momentos dolorosos. Y esto en sí ya es un triunfo al poder ser un ejemplo y dejar huellas para marcar la vida de tantos hombres y mujeres que se inspiran en su historia.

A pesar de ser joven y bastante tímido, Hansel Emmanuel tiene algo muy en claro: no le gusta que lo señalen como un adolescente que tiene una discapacidad, sino que lo vean como un jugador de básquet que día a día sueña con seguir progresando para poder llegar lo más lejos posible.