Día del Donante de Sangre: historia de la jornada y claves de una acción que salva vidas

escuchar

El 9 de noviembre de cada año se celebra en la Argentina el Día del Donante de Sangre. La jornada homenajea a Luis Agote, médico e investigador que, un día como este pero de 1914, realizó la primera transfusión indirecta sanguínea de la historia.

Agote fue un médico e investigador argentino que nació el 22 de septiembre de 1868 y falleció el 12 de noviembre de 1954. Tras egresar del actual Colegio Nacional de Buenos Aires, Agote se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue entonces cuando dio inicio a una vida dedicada a esta profesión.

Su mayor aporte a la historia de la humanidad consiste en que hizo posible la primera transfusión indirecta de sangre. Antes las mismas ya existían, pero se tenían que practicar de forma directa ya que no había forma de conservar el líquido extraído. Producto de numerosos estudios e investigaciones, Agote descubrió que el citrato de sodio evitaba la coagulación de la sangre. Como si fuese poco, esta sustancia era tolerada por el organismo y eliminada por este sin dificultades.

El 9 de noviembre de 1914, Luis Agote hizo la primera prueba con seres humanos y la misma fue exitosa. Es por esto que en el día de la fecha se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre.

Donar sangre: la importancia de este acto solidario y las principales claves a tener en cuenta

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la donación de sangre y de productos sanguíneos es “un acto de solidaridad que salva millones de vidas cada año” y que “permite mejorar la calidad de vida de muchas personas”.

Luis Agote. Pionero mundial en las transfusiones de sangre, fue fundador y director del Instituto Modelo de Clínica Médica Academia Nacional de Medicina

Tanto para esta jornada de carácter nacional como para el Día Mundial del Donante de Sangre (que se celebra el 14 de junio en homenaje a Karl Landsteiner, quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos), el objetivo consiste en “garantizar el acceso a transfusiones a quienes las necesitan”.

Para esto es indispensable que los sistemas de salud cuenten con la cantidad necesaria de sangre y productos sanguíneos, y que los mismos sean seguros. Es en este punto donde entra en escena la necesidad de que las personas se conviertan en donantes voluntarios.

El Ministerio de Salud de la Argentina indica que el de donar sangre es “un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro”, para el cual no hace falta estar en ayunas. También aclara que cualquier persona puede hacerlo, siempre y cuando tenga entre 16 y 65 años, pese más de 50 kilos, se encuentre en buen estado de salud, no tenga ninguna enfermedad de transmisión sanguínea y, en el plazo del último año, no haya tenido prácticas sexuales riesgosas ni se haya hecho tatuajes, perforaciones o incisiones cutáneas.

Por todo esto, el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre resulta la oportunidad ideal para reflexionar acerca de todo lo que implica el acto en sí y también para dar el paso necesario y llevar esta acción a la práctica.

LA NACION