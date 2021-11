Día Mundial del Inodoro: cómo un sistema de saneamiento seguro posibilita el ahorro en salud pública

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Inodoro o Día del Retrete, fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2013 en el marco de su Asamblea General.

La propuesta fue impulsada con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de lograr un “saneamiento para todos” como forma de asegurar un acceso sostenible del agua potable para cada uno de los individuos. De esta manera, se trabaja por la prevención y disminución de la contaminación del agua y de enfermedades que afectan a millones de personas de todo el mundo para el año 2030.

La importancia de los inodoros

Los inodoros evitan la propagación de enfermedades posiblemente mortales que se transmiten a través de las heces. La falta de sistemas de saneamiento o la mala planificación de estos genera que el excremento de millones de personas tenga contacto directo con el medio ambiente. Esto genera principalmente una contaminación de agua potable, de ríos y mares.

Según estudios de la ONU, en la actualidad un 60% de la población mundial no cuenta con un sistema de saneamiento adecuado en sus hogares, si es que poseen. Es decir, aproximadamente son 4500 millones de personas las que no cuentan con un inodoro o retrete digno y de buen funcionamiento. Se estima que casi 900 millones de personas se ven obligadas a defecar al aire libre.

Esto no solo genera un daño grave en la calidad de vida y salud de las personas, sino también en el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas sostiene en sus documentos que 1.800 millones de personas consumen involuntariamente agua no potable, la cual podría estar contaminada por heces. Esto se debe a que un 80% de las aguas no son tratadas adecuadamente.

Lamentablemente, 700 niños menores de cinco años mueren diariamente por infecciones o enfermedades diarreicas causadas por la contaminación del agua.

Plan de acción para 2030

La Organización de las Naciones Unidas ha creado un plan de Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado ODS 6 en el marco de su Agenda 2030. Esta iniciativa está compuesta por un proceso de cuatro fases:

Depósito: Descartar las heces en retretes higiénicos, almacenarlas en fosas o contenedores herméticos para evitar el contacto con las personas y medios biológicos como el agua.

Transporte: Crear servicios de traslado de las heces hacia la fase de tratamiento.

Tratamiento: Proceso en el cual este excremento se trata y convierte en agua residual o deshecho depurado. De esta manera, al incorporarse al medio ambiente no aportará riesgos para la salud de los ciudadanos.

Eliminación y reutilización: Una vez finalizada la fase de tratamiento, puede utilizarse estos elementos como medios fertilizantes o energías de combustible.

La conveniencia de la inversión en saneamiento

En su Agenda 2030, la ONU propone una acción e inversión en sistemas de saneamiento seguros los cuales podrán prevenir la mortalidad de miles de personas, como también garantizar los derechos de privacidad, seguridad e higiene de millones de individuos.

Estudios de la ONU aseguran que por cada dólar que se invierte en un sistema seguro e igualitario de saneamiento, se ahorran cinco dólares en insumos y presupuesto médico sobre la atención de las enfermedades diarreicas que la ingesta del agua contaminada provoca.

En este Día Mundial del Inodoro o Retrete se intenta incentivar a los gobiernos del mundo, en especial a aquellos países en desarrollo, a invertir y asegurar el acceso total e igualitario al inodoro para todos sus ciudadanos.