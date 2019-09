Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 11:15

Cada 6 de septiembre, se festeja el Día Mundial del Sexo Oral en clara alusión al número 69, una de las más conocidas posiciones del Kamasutra. Según especialistas, esta postura apunta a la igualdad: en ella las dos personas involucradas dan y reciben placer.

Sin embargo, según el Journal Sex of Medicine, el 30% de los hombres no practicaba ni recibía sexo oral. Por otro lado, The Canadian Journal of Human Sexuality constató que solo un 28% de las mujeres de entre 18 y 24 años reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta los 40 años.

Esta posición sexual trae muchos beneficios, los cuales no siempre son comentados públicamente. Por un lado, refuerza las defensas, ya que tener sexo al menos dos veces a la semana provoca un aumento de hasta un 30%, en los niveles de inmunoglobulina A, parte indispensable del sistema inmunológico.

El corazón también recibe los beneficios de una relación sexual, baja la presión arterial e influye en la salud cardíaca. Además, ayuda a dormir mejor y mejora la piel.