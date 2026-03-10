Este es el tipo de magnesio ideal para prevenir el estreñimiento a corto plazo
Especialistas en nefrología y nutrición analizan los beneficios del suplemento para agilizar el tránsito intestinal
La búsqueda de soluciones para el tránsito intestinal lento impulsa el uso de una variante particular de magnesio con efectos inmediatos. Gabriel Lapman, médico nefrólogo, asocia este fenómeno a una alimentación deficiente que prioriza productos ultraprocesados. El mineral actúa de forma rápida y segura bajo supervisión profesional, su consumo busca compensar la falta de nutrientes esenciales en el organismo actual.
¿Cuál es el tipo de magnesio ideal para prevenir el estreñimiento a corto plazo?
La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos revela que el citrato de magnesio posee una acción laxante eficaz. El efecto ocurre en un periodo de 30 minutos a 6horas tras la ingesta. Este compuesto atrae agua hacia los intestinos y facilita la evacuación de forma inmediata. Gabriel Lapman explica en su libro Más zapatillas, menos pastillas que este mineral resulta esencial. “Se trata de un mineral esencial porque colabora con más de 300 enzimas que llevan a cabo distintos procesos y funciones”, señala el especialista.
La velocidad de respuesta convierte a esta opción en la herramienta predilecta para cuadros agudos. La institución médica norteamericana limita su uso a un tiempo breve y no recomienda el consumo por más de una semana sin receta profesional. El exceso de esta sustancia provoca efectos secundarios como mareos, náuseas y ritmo cardíaco lento. La somnolencia aparece también como una señal de ingesta desmedida.
|Aspecto Clave
|Detalles del citrato de magnesio
Uso terapéutico
Alivio del estreñimiento a corto plazo
Tiempo de respuesta
Entre 30 minutos y seis horas
Funciones extra
Reparación de tejidos y salud nerviosa
Riesgos por exceso
Mareos, náuseas y ritmo cardíaco lento
Recomendación
Uso máximo de siete días sin receta
Beneficios del citrato de magnesio
Lapman enumera procesos clave bajo su control:
- La transmisión de las señales eléctricas del sistema nervioso
- La contracción muscular
- La regulación de la presión arterial
- La producción de energía y proteínas
- La regulación de los niveles de glucosa en sangre
- La formación de huesos porque trabaja en conjunto con el calcio y la vitamina D
Causas de la deficiencia y dificultades en el diagnóstico
El déficit de este nutriente surge por múltiples factores ambientales y biológicos. Lapman afirma: “Hay personas que no lo absorben con éxito debido a problemas digestivos o gastrointestinales como la celiaquía”. El consumo de ciertos fármacos altera la presencia del mineral en el sistema. “Quienes consumen antibióticos también corren el riesgo de que el cuerpo pierda la capacidad de incorporar el magnesio”, advierte el nefrólogo.
La detección de la falta de este elemento presenta desafíos técnicos. Un informe de la Universidad de Harvard aclara que los niveles en sangre no son precisos, ya que el mineral se almacena mayormente dentro de las células. La medicina sugiere la consulta con especialistas en nutrición para evaluar el plan alimentario diario, debido a que los profesionales analizan la dieta para determinar si la ingesta cubre los requerimientos mínimos.
Síntomas de alerta y recomendaciones de consumo
La NIH relaciona la falta de este mineral a largo plazo con desbalances severos. Los síntomas iniciales incluyen:
- Pérdida del hambre
- Fatiga
- Náuseas y vómitos
- Debilitamiento corporal
- Calambres musculares
- Hormigueo en las extremidades
- Anomalías del ritmo cardíaco
La suplementación existe en formato de polvo o cápsulas y la dosis depende del sexo, la edad y el peso del individuo. Lapman enfatiza la necesidad de un enfoque integral. “Para que la suplementación sea beneficiosa debe ir de la mano con un estilo de vida saludable que comprenda una dieta equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado”, concluye el médico.
