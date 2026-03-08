No son las que pensás: las vitaminas que fortalecen tus huesos

Diversos especialistas investigaron el impacto de los componentes nutricionales en la fragilidad del esqueleto. La incidencia de micronutrientes específicos sobre el sistema óseo está comprobada mediante la observación de ensayos clínicos y trabajos de laboratorio. Los investigadores recomiendan la incorporación de diversas vitaminas a la dieta diaria para asegurar una vejez saludable.

Cuáles son las vitaminas que más fortalecen tus huesos

La salud del sistema esquelético depende de un espectro amplio de nutrientes que trasciende el aporte tradicional del calcio o el componente solar. Las investigaciones actuales confirman que las vitaminas A, B, C, E y K resultan fundamentales para mantener la densidad y estructura de la masa ósea.

El consumo de vitamina A a través de batatas y zanahorias reduce las tasas de fracturas de cadera en hombres IvanMichailovich - Shutterstock

Cada uno de estos elementos químicos cumple funciones específicas en la formación del tejido, la síntesis de colágeno y la fijación mineral necesaria para evitar la fragilidad. Los expertos sugieren la obtención de estos recursos mediante alimentos naturales para minimizar el riesgo de sobredosis. Las variantes liposolubles requieren una regulación precisa por parte del organismo.

Qué funciones cumplen los nutrientes en la estructura ósea

La vitamina A participa en la formación inicial del tejido. Este proceso requiere una remodelación constante para mantener la resistencia del hueso. El organismo obtiene el recurso de las batatas, las zanahorias y el melón. Los vegetales de hoja verde y la leche enriquecida también representan fuentes valiosas de este componente.

¿Cómo cuidar mis huesos?

El cuerpo convierte los carotenoides de frutas y verduras de colores intensos en este nutriente esencial. Los datos científicos vinculan su consumo con una reducción en las tasas de fracturas de cadera en hombres. La vitamina D facilita la absorción de calcio, un mineral que necesita el soporte de otros micronutrientes para alcanzar una eficacia plena en el fortalecimiento del esqueleto.

Cómo fortalecer los huesos con vitaminas B y C

El grupo integrado por las vitaminas B6, B9 y B12 garantiza la integridad del colágeno. Este componente funciona como el sostén básico de la estructura ósea. El salmón, la carne vacuna, el atún y los garbanzos proveen estos nutrientes de manera directa.

Los productos lácteos también los incorporan en la dieta. Experimentos de laboratorio revelaron que la carencia de B12 genera huesos quebradizos en animales y la falta de B6 provoca anomalías en la formación del tejido.

La vitamina C resulta vital para la reconstrucción del sistema y reduce el riesgo de fracturas de cadera en un 34%. Abunda en los cítricos, las frutillas y los tomates. Los morrones y los repollitos de Bruselas también poseen altas concentraciones de esta sustancia.

Por qué son necesarias las vitaminas E y K

La vitamina E actúa como un potente antioxidante en el cuerpo humano. Esta sustancia influye en las proteínas celulares que supervisan la descomposición y el origen del tejido nuevo. Las almendras, los maníes y las semillas de girasol contienen niveles elevados de este compuesto. La espinaca y los morrones rojos también la aportan. La comunicación entre las células mejora gracias a su acción durante el desarrollo y la reparación de lesiones.

La vitamina K se localiza en la palta, el kiwi y la soja. Las semillas de zapallo y las verduras de hoja verde completan la lista de fuentes. Este nutriente facilita la mineralización, que es un proceso crucial para el desarrollo de los huesos del cuerpo humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.