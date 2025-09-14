Disfrutaban de un día en el río cuando escucharon un llanto diminuto que provenía del agua: “Mi hijo extendió la mano y alguien se aferró”

LA NACION

Disfrutaban de un día tranquilo en las aguas del río Cowichan, en Canadá, cuando las risas y el relajante sonido del agua se vieron interrumpidos por un extraño sonido que dejó a todos boquiabiertos. Un llanto diminuto, distinto a todo lo que habían escuchado antes, pudo distinguirse con claridad en el momento en que atravesaron los rápidos en los gomones en los que flotaban.

Connor, de 16 años, vio a una cría de castor luchando por mantenerse a flote. Sin pensarlo, extendió la mano. Y el bebé… se aferró. “Lo abrazó contra su pecho para mantenerlo caliente. El pequeño castor cerró los ojos y se acurrucó. Fue como si supiera que estaba a salvo”, detalló a un medio local su mamá, Liz Belanger.

Connor se negó a que su madre sostuviera al bebé durante la primera hora. Quería protegerla todo lo posible.

La familia estaba maravillada de que el pequeño bebé confiara en ellos. Además, era evidente que necesitaba urgentemente su ayuda. Connor se negó a que su madre sostuviera al bebé durante la primera hora. Quería protegerla todo lo posible. La familia tuvo a la cría durante unas cuatro horas antes de poder transferirla al cuidado de la Asociación de Recuperación de Vida Silvestre de la Isla Norte (NIWRA).

El animal había estado sin su madre durante un tiempo, y sin la rápida ayuda de la familia, no hubiera sobrevivido. FB Liz Belanger

“Cada vez que abría los ojos se acurrucaba tranquilamente. Incluso hizo pequeños movimientos y sonidos como si estuviera mamando cuando lo acomodé en mi regazo mientras la llevaba al centro NIWRA. Después de revisar a la cría, que más tarde se llamaría Timber, una cosa quedó clara: la familia Belanger había hecho lo correcto. Todo indicaba que el animal había estado sin su madre durante un tiempo, y sin la rápida ayuda de la familia, la pequeña Timber no hubiera sobrevivido.

Al encontrar un animal silvestre que necesita ayuda, hay una serie de pasos que se deben seguir para garantizar su seguridad (y la propia). Especialmente cuando se trata de cachorros, es importante abrigarlos con toallas o mantas para mantenerlos caliente. Además, es importante no alimentarlos. Esto es lo más dañino que se puede hacer. Cada especie de la fauna silvestre tiene una dieta compleja que solo pueden ser atendida por rehabilitadores cualificados. Una alimentación inadecuada puede provocar numerosos problemas.

Timber tenía solo una semana de vida en ese momento. FB Liz Belanger

“Llegó con frío, deshidratada y completamente agotada”, declaró Joanna Smith, de NIWRA. A esa edad, aún dependía completamente de su madre, lo que hacía muy improbable su supervivencia en la naturaleza sin intervención. Timber tenía solo una semana de vida en ese momento, y la situación era un poco delicada por lo que quedó bajo estricto control médico.

Chip, el pequeño castor en rehabilitación

Las crías de castor suelen permanecer con su madre durante más de un año, por lo que Timber quedará bajo cuidados intensivos durante un tiempo. Mientras, podrá fortalecer y desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir por su cuenta. Cuando tenga la edad suficiente, será liberada de nuevo en la naturaleza, probablemente cerca de donde la familia Belanger la encontró y le salvó la vida.

