Bernardo Stamateas, psicólogo: “El paso de los años no funciona como un factor mágico de sanación”
El reconocido escritor habló sobre la importancia de sanar las heridas del pasado; “No es posible sanar si no miramos hacia adentro”, destacó
- 4 minutos de lectura'
El tiempo no necesariamente cura las heridas. ¿Qué significa esto? Que el paso de los años no funciona como un factor mágico de sanación. Tal vez hayan pasado diez años desde que ocurrió algo traumático, y uno piensa que ya debería estar mejor. Sin embargo, las heridas emocionales pierden la temporalidad: algo que ocurrió hace cinco, diez o treinta años puede seguir generando dolor y afectando nuestro mundo emocional en el presente.
Por eso, podemos seguir experimentando ansiedad o miedo al abandono. Muchas veces, nuestra reacción no responde únicamente a lo que está ocurriendo ahora, sino a una herida del pasado que se activa en el presente. En psicología, este proceso se conoce como “transferencia” y consiste en actualizar y repetir antiguas heridas en las experiencias actuales. Por ejemplo, sentir ansiedad porque no nos responden un mensaje.
La emoción surge cuando se produce la repetición de una antigua herida. ¿Por qué hay gente que, cuando no la saludan, explota? Porque está reaccionando a su propia historia. En realidad, es la “herida de su historia” la que está reaccionando y, casi siempre, lo hace de manera desproporcionada. De esta manera, la herida se transforma en un filtro interpretativo; es decir, en el lente con el cual la persona ve la realidad. Entonces, si en el pasado la ignoraron, interpreta que, si hoy no la saludan, la están ninguneando; si se ríen, se están burlando de ella. Porque, para leer el presente, tiene colocados “los anteojos de su rechazo” y del dolor que esto le causó.
Estas son algunas de las heridas emocionales más frecuentes:
- Abandono
Si en el pasado no te consideraron, no te escucharon y eras invisible, ahora podés sentir miedo de construir un vínculo y que te abandonen. Aparece la ansiedad cuando alguien se va o no te responde un mensaje. Esto ocurre porque hay una marcada dependencia emocional.
- Rechazo
Te criticaron constantemente, te humillaron, nunca te felicitaron. Te repitieron frases como: “Vos me arruinaste la vida; por tu culpa, yo no pude estudiar”. Te atribuyeron culpas que no eran tuyas. Todo eso genera vergüenza social, inseguridad crónica y el deseo constante de agradar a los demás.
- Trauma
Aquí incluimos situaciones como robos, abusos, golpizas, violaciones, etc. El término trauma significa “marca”.
- Infidelidad
La infidelidad genera un quiebre en la relación. Y suele ser vivida como un hecho traumático, pues mata la confianza que, como suelo decir, tarda años en construirse; pero apenas minutos en derribarse.
Ahora bien, ¿cómo sanamos las heridas del pasado?
Comenzando por identificar qué es lo que nos activa la reacción que estoy teniendo. Preguntando: “¿Esta reacción es normal o es exagerada porque estoy reaccionando a alguna herida?”. Las preguntas de reflexión empiezan a sanarnos: “¿Por qué me duele?”; “¿Por qué siento ansiedad?”, “¿Por qué tengo miedo?”; “¿Por qué me enojo?”.
No es posible sanar si no miramos hacia adentro. De modo que nos preguntamos y nos damos tiempo para que surjan las respuestas. También tenemos que cuestionar aquello que nos decimos a nosotros mismos.
¿Tu diálogo interior es negativo? “Soy un desastre” … “Nadie me quiere” … “No soy suficiente”.
Debemos detener esos cuentos que nos contamos y reemplazarlos por versiones positivas, porque suelen convertirse en “pseudoidentidades”. En realidad, se trata de pensamientos automáticos que aparecen y necesitamos desactivar.
Y, por último, démosle a los demás lo que nos habría gustado recibir a nosotros. Esto se conoce como “técnica emocional correctiva”. Por ejemplo, si cuando era chico, yo hablaba y nadie me escuchaba, ahora escucho a otros con atención.
El pasado se sana en el presente. Pero este ya se fue; lo que nos duele no es lo que ocurrió, sino el recuerdo que hoy tenemos. Allí está la clave.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Emoción
Reflexión. Gabriel Rolón, psicólogo: "El deseo no atrae nada, el deseo te empuja a ir hacia lo que querés"
¿Timidez o madurez emocional? Qué dice la psicología de las personas que disfrutan pasar tiempo a solas
Para reflexionar. Stamateas: “La mentira, base de la manipulación y rasgo infantil por excelencia, nunca construye nada bueno”
- 1
Día Mundial del Gin: de amigos del club a creadores del destilado que se coronó en el certamen más prestigioso del mundo
- 2
Por qué olvidamos el nombre de las personas en plena charla, según la psicología
- 3
Durante una ola de frío sin precedentes, la encontraron sin fuerzas pero en un estado que conmovió a todos: “Protegía a su cachorro”
- 4
Adrián Alegre, dermatólogo: “A partir de los 50, el error más frecuente en el cuidado de la piel es centrarse solo en hidratar”