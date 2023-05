Distorsión de la información: qué hacer si me entero de que están diciendo mentiras sobre mí

escuchar

Uno de los fenómenos que tiene lugar en todos los grupos humanos es la “distorsión de la información”. Por lo general, cuando la novedad no está escrita, se manifiesta deformada. Entonces, una persona ve algo y cuenta algo distinto porque le quita o le agrega algún detalle o exagera otro. De eso se trata la distorsión.

Sin embargo, algo muy diferente es cuando existe una “intencionalidad”. Cuando una persona tiene la intención de lastimar, de generar desprestigio social, de provocar una herida profunda, recurrirá a la calumnia, al rumor, al chisme. Hay en él o en ella un deseo de perjudicar, de que el otro sufra o pierda su imagen delante de los demás.

Obviamente dicha actitud es producto de la envidia. El envidioso suele hacer uso del chisme y de la descalificación. Y muchos otros viven con sus oídos listos, alertas para capturar cuanto rumor circula por allí, por la simple razón de que son incapaces de dirigir la mirada hacia adentro. Por eso, siempre están enfocándose en las historias ajenas, para evitar mirar la propia.

Lo importante frente a estas situaciones es no enlazarnos, no explotar ni implotar; Sencillamente tenemos que exagerarlo, llevarlo al ridículo e irnos Unsplash

¿Qué deberíamos hacer frente a un rumor, un falso testimonio, un chisme, en un determinado grupo que frecuentamos, como puede ser el ámbito laboral?

Es posible derribarlo fácilmente, en pocos segundos. La técnica para lograrlo consiste en exagerarlo. Veamos este ejemplo:

—Se rumorea que eso que se extravió te lo quedaste vos…

—No solo me quedé con eso, también me voy a quedar con el edificio y con toda la manzana que lo rodea.

Lo importante frente a estas situaciones es no enlazarnos, no explotar ni implotar. Sencillamente tenemos que exagerarlo, llevarlo al ridículo e irnos. Aquellos que nos aman no necesitan explicaciones; mientras que aquellos que no nos aman no se las merecen.

Temas EmociónVínculos