¿Dónde está?: la imagen de un búho que se volvió viral por su increíble capacidad de camuflaje con una pared

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una sorprendente imagen de un búho que logró camuflarse en una pared y se hizo casi imperceptible a primera vista. A pesar de que no está tapado por ningún objeto y de que no se encuentra a una gran distancia, la gran mayoría de las personas no pudo distinguirlo.

Diariamente se observan todo tipo de contenidos virales en las plataformas. Dentro de los múltiples géneros que existen, uno de los que más funcionan es el de los desafíos visuales. Así como hay muchos que se construyen a partir de ilustraciones e imágenes especialmente compuestas con ese objetivo, hay otros que se dan naturalmente.

En este caso, llegó gracias a las características propias de un búho, que se camufló con una pared en Inglaterra y recibió mucha atención. Concretamente, la foto proviene de Foolow, un pequeño pueblo de Derbyshire Peak District.

A simple vista, la imagen muestra solamente un muro de piedra en una granja. Sin embargo, al prestar atención y mirar con mucho detenimiento, efectivamente está el ave.

Estos animales pertenecen a la familia Strigidae de las aves rapaces, tienen ojos amarillos y cuentan con un pelaje que mezcla blanco y marrón. Su alimento en general son algunos invertebrados y suelen cazar en la noche, aunque también pueden ser encontrados durante el día como sucedió ahora.

En este caso, lo que llamó la atención en las redes fue el camuflaje, según informó News Rebeat. Además, como curiosidad, el búho mira a la cámara al momento de sacar la foto.

Al hacer zoom, el búho efectivamente se encuentra en la imagen Gentileza News Rebeat

En muchos casos, la imagen se usó para infectarla con distintos virus, dado que casi no hay forma de divisar al animal sin ampliarla. Por ese motivo, la curiosidad complicó a muchos usuarios.

Esta ave suele llamar la atención y más aún con el descubrimiento que se dio en octubre del 2021. En aquel entonces, se encontró un ejemplar de un búho real de Shelley. Además de su elevado tamaño en comparación, sorprendió que no se veía uno de ellos desde hace 150 años.

Aunque su existencia se conoce científicamente desde 1872, hasta el momento no se habían capturado imágenes de la especie y todo lo que había eran algunas ilustraciones. La fotografía la tomaron en Ghana dos investigadores británicos, según compartió el Imperial College of London en un comunicado de prensa.

Otro desafío visual con animales

Al igual que ocurrió en este caso con el búho, estos animales suelen ser protagonistas de retos y desafíos virales. Hace algunos meses se volvió muy popular una ilustración que contiene formas geométricas y en donde se encuentra una silueta muy especial.

Un nuevo desafío visual, viralizado en las últimas horas, propone encontrar el animal en un fondo azul que genera un extraño efecto óptico

La dificultad de esta consigna es alta, ya que las líneas blancas y azules confunden y hacen difícil al cerebro poder encontrar la forma que se busca. Sin embargo, si se presta mucha atención y se usa toda la concentración posible, se divisa un oso polar en el centro de la ilustración. Como suele ocurrir, el desafío se volvió viral y generó muchos comentarios en redes.