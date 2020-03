¿Dónde está Wally? Así lucirían las ilustraciones en tiempos de cuarentena

Un publicista argentino creó la edición Wally en tiempos de coronavirus. Crédito: Pedro Mezzini

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 17:15

Los italianos bailan en los balcones, los españoles aplauden y a los argentinos se les expande la creatividad . Ya en este primer día de aislamiento, los espíritus creativos comenzaron a mostrar sus ingeniosas ideas .

Pedro Mezzini es director de arte de una agencia de publicidad. Se encuentra haciendo home office acompañado por sus dos gatos y además de trabajar, ocupa el tiempo jugando con el photoshop. Esta mañana subió unas imágenes muy divertidas a su cuenta de Instagram -@pedrola_- en las que el famoso libro ¿ Dónde está Wally? y el coronavirus fueron protagonistas.

Hoy sería muy fácil encontrar al personaje. Crédito: Pedro Mezzini

"Siempre fui fanático de los libros de Wally. Lamentablemente me llevaba un tiempo largo encontrarlo. Pensando en el tema del aislamiento y el distanciamiento personal, me acordé de que Wally siempre estaba entre grandes aglomeraciones de gente lo que sería un peligro en estos días. Entre tanta preocupación y paranoia me tranquilizó saber que un día como hoy podría encontrarlo con mucha mayor facilidad", contó Mezzini.

Respecto a cómo lo logró, el creativo publicitario dijo que usó photoshop y que casi se queda ciego tratando de lograr la soledad total de Wally.

El autor es un creativo publicitario argentino. Crédito: Pedro Mezzini

Mientras gran parte de Italia, China y España está en cuarentena, en la Argentina se anunció la cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no esenciales sean deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo. También las actividades no esenciales. El fin es reducir el contacto y que la transmisión sea lo menor posible.