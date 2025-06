¿Dónde quedan y cómo son? Los lugares clave que se usaron como escenarios en “Un lugar para soñar”

La serie está en su sexta temporada, y sigue figurando entre las más vistas del streaming. Las locaciones hacen honor al título y desgajan sitios hermosos e idílicos para vivir momentos románticos. Aquí un recorrido por los paisajes que transita la enfermera que abandona la vida citadina para reencausarse y, sin quererlo, encontrar el amor.

Aunque la historia transcurre en California, la serie fue filmada en distintas locaciones de la Columbia Británica

Hay producciones fílmicas que se reconocen por su iluminación. El ocre claro, como detrás de un rayo del sol, con algo de sereno filtro de opacidad es lo que propone “Un lugar para soñar” (Netfilx), la serie protagonizada por Alexandra Breckenridge como Melinda Monroe y Martin Henderson en el papel de Jack Sheridan, relata la historia de una enfermera (Mel) que se muda de Los Ángeles, a una remota ciudad del norte de California, para intentar olvidar un pasado que la aqueja. Cree que en su nuevo destino será capaz de llevar una vida más sencilla, pero la trama le demuestra que los problemas van con uno a donde quiera que esté, y ningún sitio ofrece una existencia sin contratiempos.

Con todos los elementos del culebrón típico, la historia de amor complicado y con decenas de traspiés, se desgaja en el ficticio pueblo de Virgin River. Para localizar ese sitio soñado que diera telón a los 64 episodios de las seis temporadas (la séptima ya fue anunciada y parece que no será la última), los ambientadores recurrieron a la Columbia Británica en Canadá. Un destino que no sólo embelleció la obra final, sino que reportó enormes ganancias. Según datos de Oxford Report, la realización de la última temporada, significó una inversión en las locaciones de 44,4 millones de dólares y además su producción implicó la concurrencia de más de 500 empresas locales que se vieron beneficiadas con la prestación de servicios.

Las búsquedas de los paisajes de la serie aumentaron un 44% en el último año, según datos de la OMT

Siguiendo la tendencia de turismo de streaming, la búsqueda de las locaciones donde transcurre la vida de Mel y Jack son de las más buscadas luego de la arrasadora demanda de Games of Thrones. Según la Organización Mundial del Turismo, de las propuestas estrenadas en las últimas dos temporadas esta puesta y “The White Lotus” se llevan las preferencias de los turistas. Las visitas a las locaciones de “Un lugar para soñar” implicaron un incremento en la búsqueda del destino de un 44% en el último año.

Senderos, lagos y montañas se integran al relato como parte esencial del tono romántico de la serie

Aspirando parecerse a un paisaje de California tierra adentro, los alrededores de Vancouver se convirtieron en base para gran parte del rodaje. Bosques profusos, colinas serenas y ríos serpenteantes, la región parece haber sido creada para ofrecer el telón de fondo perfecto para una puesta dramático-romántica. La nación Squamish ha apoyado el uso de los paisajes propios en el programa promoviendo las filmaciones, porque una de las decisiones de producción fue mostrar la belleza de las tierras de las naciones originarias. Aquí cuatro locaciones clave de la serie.

Puerto Coquitlam

Una estrecha comunidad de algo más de 60 mil habitantes con una ubicación estratégica en los alrededores de Vancouver, tiene un fuerte sentido de espíritu comunitario conocido como PoCo Pride. Los locales tienen como lema que para tener aventuras, no hay que salir de la ciudad, sino quedarse. El majestuoso río Fraser se desliza por el centro del valle que también lleva su nombre y, por la naturaleza misma de su tamaño, obliga a los viajeros a elegir entre el lado norte o el sur. En aquél, a lo largo de los ríos Pitt y Fraser, es donde descansa Port Coquitlam, el centro geográfico del Lower Mainland. Allí la vida natural es una constante. Tiene una larga tradición indígena, en particular de la tribu Coast Salish.

La producción invirtió más de 44 millones de dólares en las locaciones, beneficiando a cientos de empresas locales en Canadá

Su carácter suburbano, poblado por familias que desean una vida de casas más amplias, jardines espaciosos y un acercamiento a la vida natural, es el escenario donde se puede ver a Mel andando en todas las temporadas, donde se producen los encuentros con los habitantes de Virgin River. La locación ofrece todo lo que esperarías de un sitio como el de la historia: casas cómodas, pero no lujosas, más cercanas a la deco country que a la ostentación, tiendas atendidas por sus dueños, cafés con pocas mesas, ideales para un té y algunas confesiones entre amigos, y decenas de fachadas rústicas que son el fondo de escena ideal para las tomas de la vida cotidiana de los personajes. Una sucesión armónica de casas adosadas, condominios y viviendas unifamiliares parecen haberse planeado para ser escenario de una serie.

Particularmente, además, sus diferentes barrios, diferenciados por apenas unas cuadras de distancia, ofrecen panoramas diversos que colaboraron en la producción de distintas situaciones de los personajes. Riverwood, por ejemplo, permite un fácil acceso al sendero PoCo, Mary Hill proporciona un tono aún más pueblerino, en tanto que Citadel es el barrio ribereño, puerta de ingreso para los ríos Fraser y Pitt.

Parque provincial Murrin

Cuando la idea de la serie fue llevar a la naturaleza a sus personajes, los productores eligieron este parque que existe oficialmente como tal desde 1962. Su belleza agreste combina bosques frondosos, muros aptos para escaladas y una sucesión de lagos de aguas cristalinas. Desde el punto de vista patrimonial el parque conserva petroglifos antiguos que pueden verse circulando por los senderos más sencillos. El Lago Browning posee uno de los paisajes más “de película” que se le puedan pedir a un espejo de agua. Es un destino de interés natural porque posee programa continuo de repoblación de trucha arcoíris. La pesca allí es posible con la gestión de permisos previos. Es aquí donde se encuentran las mejores rutas de senderismo de las afueras de Vancouver, entre ellas la célebre Quarry Rock, que permite acceder a vistas fantásticas.

Estos son los íntimos paisajes en los que Mel y Jack dan paseos, hacen picnic, y se aislan cuando necesitan reflexionar.

Cabaña de Murdo Frazer

Tal vez el sitio preferido para los seguidores de la ficción es la cabaña de Mel, que en el programa se grabó en la de Murdo Frazer en North Vancouver. La propiedad se volvió famosa porque a fines de los años 80 y comienzos de los 90, fue la cabaña de MacGyver. Mantuvo su prestigio por su aparición en otras ficciones como Once Upon a Time, The Flash y Supernatural.

Lo curioso es que siguiendo los pasos del melodrama de la serie, la cabaña original también ha sufrido embates. Antes de filmar la quinta temporada, el equipo de trabajo verificó que la cabaña se estaba hundiendo. El Distrito de North Vancouver obtuvo una subvención para el cuidado patrimonial que permitió comenzar los trabajos necesarios para renovar la casa, pero esto implicó limitaciones para filmar allí.

Los productores de la puesta detectaron que la cabaña se está hundiendo hacia el estanque que tiene justo a su lado. Mientras los arreglos comenzaron, fue posible hacer algunas tomas para las temporadas subsiguientes con drones y grúas, de modo de contar con todos los exteriores posibles, tanto de día como de noche.

La propiedad que se encuentra justo al oeste de Edgemont Village fue comprada originalmente en 1936, el año anterior al inicio de la construcción del puente Lions Gate, por Victor Golden, un hombre de negocios de Shaughnessy que quería un pabellón de caza en plena naturaleza. En 1951, había desarrollado la propiedad con la cabaña principal, la casa de huéspedes, la parrilla cubierta, además de una cochera y un estanque artificial para patos, todo lo que todavía se encuentra allí. El distrito local adquirió el terreno en 1969 y lo incorporó al parque Murdo Fraze. Al día de hoy el costo de filmar en la cabaña y el parque circundante es de 2500 dólares por día, lo que generó 76000 dólares para el distrito en apenas un año de rodajes.

Watershed Grill

Sitio para senderismo, circuitos de escalada, clima amable todo el año, una comunidad comprometida con la vida silvestre saludable y la cercanía del océano. Todo eso hace de Squamish un poblado codiciado. Es allí donde se localiza el bar de Jack. En un pequeño restaurante cálido y pintoresco, justo al lado del río, llamado Watershed Grill, ubicado en Brackendale. El bar se define como “uno de los secretos mejor guardados de Squamish”.

Los diferentes cortes que lograron al filmar en el bar le brinda un carácter particular. Por un lado parece que en las tomas que miran desde el río no estuviera rodeado de árboles, como sí en verdad está. Además, en otras escenas de situación dentro es posible apreciar una gran chimenea, una mesa de billar y una barra larga, lo mismo que una escalera que sube a donde está la habitación de Brie, la joven hermana de Jack que aparece en la tercera temporada.

En la saga se lo muestra como un lugar de encuentro popular para los residentes locales, situación que se replica en la vida real con la comunidad que rodea el Watershed Grill.

Allí cerca también se filmaron las escenas del río de Mel y Jack, al igual que as de la cascada que tuvieron como telón de fondo el Parque Provincial Shannon Falls a lo largo de la autopista Sea to Sky.