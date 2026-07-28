“La necesidad de un gato de rascar es esencial para su bienestar y proporciona estabilidad emocional, física y social”

Uno de los escenarios más frustrantes para quienes conviven con un gato es descubrir los hilos deshilachados del sofá o los surcos profundos en la madera de las sillas. La reacción intuitiva de muchos es asumir que el felino actúa por despecho, aburrimiento o simple afán destructivo. Sin embargo, desde la ciencia del comportamiento animal, la lectura es totalmente distinta: no hay malicia alguna en este acto. Para un gato, clavar las garras en los objetos no es un acto de rebeldía, sino una necesidad biológica fundamental ligada a su instinto de supervivencia.

Revelan el motivo por el que los gatos rompen los muebles del hogar: cómo evitarlo (Imagen ilustrativa generada con IA)

La explicación de esta conducta reside en la comunicación visual y química. Según señala en su sitio web Cat Friendly Homes, cuando los felinos ejercen presión con sus patas sobre una superficie, activan un complejo sistema de señalización. Las patas de los gatos tienen glándulas odoríferas situadas estratégicamente entre sus almohadillas. Cada pasada de uñas impregnada de estas sustancias deja un rastro de feromonas único, imperceptible para el olfato humano, pero absolutamente claro para cualquier otro animal. Combinado con el daño físico visible, este gesto le permite al animal trazar un mapa de límites en el hogar, lo que reafirma que se encuentra en un entorno seguro y conocido.

El entorno doméstico influye directamente en la frecuencia e intensidad con la que un gato siente la necesidad de reafirmar su presencia. Situaciones que para las personas resultan menores —como reorganizar los muebles, recibir visitas frecuentes o modificar la rutina diaria— pueden ser percibidas por la mascota como una amenaza a su estabilidad.

Frente a esta incertidumbre, la necesidad de rascado vinculada al marcaje suele incrementarse notablemente. En este contexto, la forma en que las personas reaccionan ante el problema resulta crucial. Elevar la voz, retar o recurrir a castigos solo empeora la situación, ya que aumenta la inseguridad del felino y, lejos de frenar el hábito, desencadena una respuesta defensiva. Al sentirse amenazado en su propio espacio, la reacción instintiva del animal será buscar con mayor urgencia marcar su entorno para intentar recuperar el control y la calma, lo que genera así un círculo vicioso difícil de romper.

La veterinaria Michelle Burch se refirió al respecto y explicó también que “la necesidad de un gato de rascar es esencial para su bienestar y proporciona estabilidad emocional, física y social”.

La forma en que las personas reaccionan ante el problema resulta crucial para la salud y el bienestar del felino (Fuente: Pexels)

Por tal motivo, reducir este hábito únicamente a la delimitación de territorio sería pasar por alto su enorme impacto en su salud física. El acto de rascar cumple un rol higiénico y muscular irremplazable. Por un lado, le permite desprender las fundas exteriores de las uñas que se van desgastando con el uso, lo que deja al descubierto garras completamente sanas y funcionales. Por otro lado, la tracción que realiza el animal al enterrar las uñas y tirar hacia atrás le permite estirar toda la cadena muscular de la columna, los hombros y las extremidades.

El entorno doméstico influye directamente en la frecuencia e intensidad con la que un gato siente la necesidad de reafirmar su presencia Unsplash

El objetivo final para proteger el mobiliario no debe ser que el gato deje de clavar sus uñas, sino lograr que elija los lugares indicados para hacerlo. La medida más efectiva consiste en ubicar rascadores de calidad en las zonas de paso estratégico o inmediatamente al lado de los muebles que el animal ya seleccionó como blanco.

Una vez que el felino comience a utilizar el soporte adecuado, reforzar esa acción positiva mediante premios, juegos o caricias facilitará una transición armoniosa, la cual preservará tanto la integridad de la casa como la salud del animal.