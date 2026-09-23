Dos hermanas gemelas descubrieron a los 49 años que eran de padres diferentes

Desde pequeñas, Lavinia y Michelle Osbourne creyeron que eran hermanas gemelas. Ambas nacieron el mismo día y habían compartido la misma bolsa en el útero de su madre. “Existe la magia entre gemelas. Sí, existe, es algo real. Puedo sentir cuando ella está molesta, y ella puede sentir cuando yo lo estoy”, recordó Michelle en diálogo con The Guardian.

Sin embargo, a medida que crecían, había algo que a Michelle le generaba ruido en su interior. James, el novio de la juventud de su madre, con quien las había concebido, era muy parecido a Lavinia, pero a ella no. Esto la llevó a querer hacerse una prueba de ADN y al llegar los resultados, descubrió que no compartía el mismo padre con su hermana.

Por raro que parezca, estos casos son posibles y se dan debido a la superfecundación heteropaternal, que sucede cuando una mujer libera más de un óvulo en el mismo ciclo menstrual y, después de mantener relaciones sexuales con diferentes parejas, el mismo es fecundado con éxito por dos espermas diferentes. Aunque la biología cree que existen muchos casos como este, solo 20 fueron confirmados en el mundo. Esto se debe a que solo puede saberse si las personas se someten a una prueba de ADN.

Lavinia y Michelle (fila de atrás, segunda y quinta desde la izquierda) en la escuela primaria en Londres (Foto: Cortesía de Lavinia Osbourne al diario The Guardian)

Al momento de conocer esta noticia, la madre de las gemelas Osburne murió, por lo que ambas desconocen quién es el padre de Michelle. Lejos de enojarse con ella, explicaron en una entrevista al diario inglés que entendían por qué la mujer habría ocultado esta información durante tantos años.

“Hoy, mi madre sería considerada una joven adulta vulnerable. Sufrió abusos por parte de su padrastro y pasó por varios hogares de acogida y centros infantiles porque no era seguro para ella estar en casa. Tener dos hijos a los 19 años... no me imagino que haya sido una buena época para ella”, explicó Michelle sobre la dura vida de su mamá, oriunda de Jamaica.

A sus 24 años, su progenitora tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad de Londres y dejó a sus niñas al cuidado de la madre de una de sus mejores amigas en Nottingham. En la casa de esta mujer a la que llamaban “abuela”, las pequeñas sufrieron todo tipo de maltratos físicos. “Éramos plenamente conscientes de que no éramos sus nietas biológicas. Había una sensación de carencia, de no ser dignos. Incluso de niña, sabía que echarle agua a los cereales no era normal”, expresó con dolor Lavinia.

Las hermanas gemelas vivieron alejadas de su madre durante casi toda su infancia (Foto: Cortesía de Lavinia Osbourne al diario The Guardian)

Cuando tenían diez años, su mamá finalmente quiso llevarlas a vivir con ella a Londres, donde había formado una nueva familia; pero su esposo de aquel entonces no parecía aceptarlas. “Siempre intentaba deshacerse de nosotras. Fue duro. Pero me había acostumbrado, y mientras estuviera con Michelle, estaba bien”, relató sobre el gran apoyo que se dieron mutuamente como hermanas en aquella época.

En paralelo, la mujer intentó muchas veces que tuvieran un vínculo con James, a quien creía su padre biológico. A los 14 años fue la primera vez que las gemelas tuvieron trato con él, pero como casi todos los adultos en sus vidas el vínculo era “intermitente”. Después de algunas visitas a sus muestras escolares y algunos regalos de cumpleaños, perdieron todo tipo de contacto con él.

En 2010, Lavinia logró retomar la relación con su mamá, pero a los 54 años contrajo demencia y todas las preguntas que tenía para ella sobre su vida quedaron sin respuesta para siempre. “De adulta, al mirar atrás y comprender sus circunstancias, pude perdonarla. Estábamos bien. Estaba empezando a tener con ella la relación que realmente deseaba; no era perfecta, pero era buena. Entonces enfermó y la perdí de nuevo”, dijo con dolor.

“Cuando mamá se enfermó y no pudo dar respuestas coherentes a mis preguntas, vi una foto de James. Hacía muchísimo tiempo que no lo veía y pensé: ‘No te pareces en nada a mí. No hay ningún parecido. No voy a permitir esto’. Así que me compré un kit”, recordó por su parte Michelle sobre lo que detonó su búsqueda de su verdadera identidad.