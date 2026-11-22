Se le encogió el corazón en cuanto recibió un mensaje sobre una perrita que necesitaba ayuda. Alguien había encontrado a una perrita anciana durmiendo en una casa abandonada donde antes vivía su familia. Parecía que se habían mudado y la habían dejado atrás deliberadamente.

“Simplemente se marcharon”, escribió en Facebook Hall, fundadora de Logan’s Legacy 29. “Y ahí estaba ella. Completamente sola. En un garaje vacío. Rodeada de suciedad y basura”.

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Las imágenes de la perrita le rompieron el corazón a Hall. Su pelaje rubio había crecido de forma excesiva, y su lengua le colgaba por el lado derecho de la boca. Cuando no estaba durmiendo en el garaje, los vecinos la veían caminar de un lado a otro por el patio, buscando a su familia.

A Hall le costaba creer que la perrita hubiera sobrevivido sola, dado lo pequeña y vulnerable que era. “Hay muchísimos coyotes en este vecindario”, escribió Hall. “Esta pobre pequeña podría haber sido atacada y asesinada fácilmente”.

Pero la perrita anciana, a la que más tarde llamaron Tessie, estaba en pleno modo de supervivencia. Llevaba un tiempo sola antes de que los vecinos la descubrieran comiendo de la basura y se dieran cuenta de lo que había ocurrido.

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Aun así, los vecinos no sabían muy bien cómo ayudar. Le dieron comida, agua y una pequeña toalla para que no pasara frío; luego, la observaban entrar al garaje cada noche para dormir. Hasta que, un día, alguien se puso en contacto con Logan’s Legacy 29.

Hall aceptó ayudar de inmediato, y la dulce Tessie fue llevada poco después al Camino Pet Hospital para un examen médico completo. El equipo sospechaba que Tessie era una perrita de edad muy avanzada, pero aun así quedaron impactados por lo que reveló el examen. “Tiene el síndrome de ojo seco severo. No tiene dientes. Y padece un soplo cardíaco de grado cuatro que requerirá medicación”, escribió Hall.

El síndrome del ojo seco, conocido en el ámbito veterinario como queratoconjuntivitis seca (QCS) significa que el ojo del perro no produce suficientes lágrimas de buena calidad. Las lágrimas son fundamentales: mantienen el ojo limpio, lubricado y protegido de infecciones. “Sin ellas, la superficie del ojo se seca, se inflama y duele, como si tuviera arena, y puede llevar a complicaciones como úlceras y cicatrices en la córnea que pueden bloquear la visión y causar ceguera”, detalla Walter Comas, médico veterinario y Director de la unidad de negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal.

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La causa más común es que las propias defensas del perro atacan por error a las glándulas que fabrican las lágrimas. Aunque cualquier perro puede verse afectado, existe una predisposición genética en algunas razas, como los Cocker Spaniels. También se observa comúnmente en razas como el Lhasa Apso, Beagle, Pequinés y Bulldog Inglés.

“Aunque el ojo seco no suele tener cura, es una enfermedad que se puede controlar muy bien con medicamentos para aumentar la producción de lágrimas; lágrimas artificiales y antibióticos y corticoides”, añade el experto.

Por eso, el equipo administró a Tessie de inmediato su primera dosis de medicación y, después, la llevó a la peluquería canina para darle un baño muy necesario. La pobre estaba cubierta de suciedad y pulgas; un buen lavado con agua tibia, seguido de un corte de pelo a fondo, era justo lo que necesitaba.

“Solo quiero que vuelva a sentirse hermosa”, escribió Hall. “Quiero que sepa que ella importa”.

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Al terminar su día de spa, Tessie lucía mejor que nunca. Su pelaje estaba corto y suave, y su rostro se veía con total claridad. Tras todo lo que había pasado, fue un alivio para todos los involucrados verla tan limpia y feliz.

“¡Nuestra preciosa abuelita tuvo su propio día de spa!“, escribió Hall en Facebook. ”¡Y, debajo de todo eso, resultó ser una ancianita de lo más adorable!“.

Han pasado unos días desde el rescate de Tessie, y por fin está lista para continuar con su tratamiento en un hogar de tránsito. Y, una vez que esta dulce perrita se haya recuperado por completo, Hall se ha propuesto encontrarle una familia maravillosa con la que pueda pasar el resto de su vida.

“Puede que solo le queden unos pocos años de vida, pero esos años estarán llenos de amor”, escribió Hall.

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