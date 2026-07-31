Efemérides del 31 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
En la jornada se celebra el Día de la Siderurgia Nacional y se recuerdan otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 31 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el Día de la Siderurgia Nacional en la Argentina. De esta forma, se reconoce la labor de quienes trabajan en la industria metalúrgica del país.
Se trata de una fecha en que se rinde homenaje al General Ingeniero Manuel Savio, uno de los impulsores de esta industria en el país. Para continuar con el legado fabril del metal que había comenzado Fray Luis Beltrán en la Guerra de Independencia y que estaba asociado a las fuerzas armadas, él fundó la Escuela Superior Técnica (que en la actualidad es la Facultad de Ingeniería del Ejército) para formar ingenieros militares desde el Estado. Además, en 1941 creó la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y el Plan Siderúrgico Nacional, que implicó la creación en 1947 de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, llevó su nombre.
Savio falleció el 31 de julio de 1948, a los 56 años, y en honor a los avances que se lograron en este sector industrial del país durante su vida, se decidió establecer el Día de la Siderurgia Nacional en esta fecha.
Efemérides del 31 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1498 – Cristóbal Colón alcanza en su tercer viaje la costa norte de la actual Venezuela a través del Mar Caribe. También bautizó la Isla Trinidad, hoy Trinidad y Tobago.
- 1944 – Muere el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, también escritor y creador de la emblemática obra El Principito.
- 1944 – Nace la actriz estadounidense Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin.
- 1948 – Muere el Gral. Manuel Savio, padre de la siderurgia argentina.
- 1958 - Nace el cantante Adrián Otero, líder de la banda Memphis, la Blusera.
- 1962 - Nace en la ciudad de Orlando (Florida, Estados Unidos) el actor y productor Wesley Snipes, quien lleva filmadas 52 películas, entre ellas las tres de la saga de acción y vampiros Blade. Lleva ganados 10 premios de la crítica y la industria del cine estadounidense.
- 1965 – Nace J. K. Rowling, escritora británica y creadora de la popular saga de Harry Potter.
- 1968 – Cristóbal Balenciaga, diseñador español, se retira del negocio de la moda.
- 1974 - La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) asesina al diputado peronista Rodolfo D. Ortega Peña, de 37 años, también abogado, historiador y editor periodístico.
- 1987 – Más de 400 personas mueren en choques entre iraníes y fuerzas de la policía saudí, en los alrededores de la Gran Mezquita de la Meca.
- 2008 – La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos confirma el hallazgo de agua en la región Planum Australe, en la capa helada del polo sur de Marte, cuarto planeta en orden de distancia al Sol.
- 2010 – Muere el guionista y director de cine estadounidense Tom Mankiewicz.
- 2014 – Muere el periodista argentino Jorge Jacobson.
- 2019 – Muere el director teatral estadounidense y productor Harold Prince.
- 2023 – Muere María Fux, bailarina y danzaterapeuta argentina.
- 2023 – Muere Angus Cloud, actor estadounidense.
- Se celebra el Día de la Siderurgia Nacional en Argentina en homenaje al General Ingeniero Manuel Savio.
- 1
- 2
Abrió su café de especialidad y reveló qué es lo más difícil de emprender: “Llamé a 15 personas, quedé con 9 y se presentó solo una”
- 3
Mario, tiktoker español que vive en Australia: “Trabajé 371 horas y me pagaron 8000 dólares directos a mi bolsillo”
- 4
Renunció a su trabajo, dejó la ciudad y se fue a vivir al campo lejos de todo: “Acá los tiempos los pone uno”