Las efemérides del 31 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el Día de la Siderurgia Nacional en la Argentina. De esta forma, se reconoce la labor de quienes trabajan en la industria metalúrgica del país.

El Día de la Siderurgia Nacional es el 31 de julio en la Argentina Maksim Safaniuk - Shutterstock

Se trata de una fecha en que se rinde homenaje al General Ingeniero Manuel Savio, uno de los impulsores de esta industria en el país. Para continuar con el legado fabril del metal que había comenzado Fray Luis Beltrán en la Guerra de Independencia y que estaba asociado a las fuerzas armadas, él fundó la Escuela Superior Técnica (que en la actualidad es la Facultad de Ingeniería del Ejército) para formar ingenieros militares desde el Estado. Además, en 1941 creó la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y el Plan Siderúrgico Nacional, que implicó la creación en 1947 de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, llevó su nombre.

Savio falleció el 31 de julio de 1948, a los 56 años, y en honor a los avances que se lograron en este sector industrial del país durante su vida, se decidió establecer el Día de la Siderurgia Nacional en esta fecha.

Efemérides del 31 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1498 – Cristóbal Colón alcanza en su tercer viaje la costa norte de la actual Venezuela a través del Mar Caribe. También bautizó la Isla Trinidad, hoy Trinidad y Tobago.

alcanza en su tercer viaje la costa norte de la actual Venezuela a través del Mar Caribe. También bautizó la Isla Trinidad, hoy Trinidad y Tobago. 1944 – Muere el aviador francés Antoine de Saint-Exupéry , también escritor y creador de la emblemática obra El Principito.

también escritor y creador de la emblemática obra El Principito. 1944 – Nace la actriz estadounidense Geraldine Chaplin , hija de Charles Chaplin.

, hija de Charles Chaplin. 1948 – Muere el Gral. Manuel Savio, padre de la siderurgia argentina.

padre de la siderurgia argentina. 1958 - Nace el cantante Adrián Otero, líder de la banda Memphis, la Blusera.

1962 - Nace en la ciudad de Orlando (Florida, Estados Unidos) el actor y productor Wesley Snipes, quien lleva filmadas 52 películas, entre ellas las tres de la saga de acción y vampiros Blade. Lleva ganados 10 premios de la crítica y la industria del cine estadounidense.