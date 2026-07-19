Efemérides del 19 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 19 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se cumple un nuevo aniversario de la primera edición del torneo Grand Slam de tenis de Wimbledon.

Se trata del certamen más antiguo de este deporte, ya que se disputó por primera vez en 1877. Tradicionalmente, es el tercer torneo de Grand Slam del año, después del Abierto de Australia y de Roland Garros. Desde sus comienzos, la superficie de sus canchas es de pasto.

Con ocho triunfos (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), el español Rafael Nadal es el máximo ganador en la historia de este torneo. En tanto, el último campeón en suelo inglés fue Jannik Sinner, tras ganarle a Carlos Alcaraz, quien ya había conseguido alzar el trofeo dos veces.

Efemérides: ¿qué pasó un 19 de julio?

1814 – Nace Samuel Colt, el inventor del revólver que lleva su apellido.

1848 - En la capilla Wesleyan de la localidad neoyorquina de Seneca Falls, se lleva a cabo la primera convención sobre los Derechos de la Mujer en Estados Unidos. Estuvo organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton.

1877 – Se lleva a cabo el primer torneo de la famosa competición de tenis Wimbledon.

1921 – Nace Rosalyn Sussman Yalow, investigadora estadounidense y Nobel de Medicina 1977.

1924 – Al menos 500 miembros de los pueblos originarios Qom y Mocoví son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la Colonia Indígena de Napalpí, en el Territorio Nacional de Chaco, la actual provincia homónima.

1943 – Hitler y Mussolini se reúnen en Feltre (Italia). Hitler convence al “Duce” para que continúe en la guerra; aunque, días después, este renuncia a sus cargos gubernamentales.

1947 – Nace el guitarrista de Queen, Brian May, considerado uno de los mejores del mundo.

1953 – Nace el exfutbolista argentino René Houseman.

1959 – Nace el cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del premio Oscar por la película El secreto de sus ojos.

1969 – El Apolo XI se pone en órbita alrededor de la Luna con los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins.

1976 – Nace el actor británico Benedict Cumberbatch.

1977 – Muere José Cuneo, pintor uruguayo.

1978 – Nace la actriz argentina Dolores Fonzi.