Las efemérides del 2 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en el que se cumplen 20 años de la primera citación de Lionel Messi a la selección argentina.

Ocurrió durante el ciclo de José Pekerman, quien también dirigiría a La Pulga en su primer mundial, Alemania 2006. El 2 de agosto de 2005, el por entonces jugador de 18 años del Barcelona fue citado para participar de un amistoso contra Hungría, al que llegó como una de las principales atracciones debido a su participación en el campeonato Mundial Sub 20 de Holanda.

El partido en el que Messi vistió la camiseta del equipo mayor por primera vez (con el número 19) ocurrió el 17 de agosto, y fue una ocasión amarga para el futuro 10: fue expulsado a los 45 segundos por el árbitro alemán Markus Merk, tras un manotazo sobre Vilmos Vanczák. Aunque ese día empezó con el pie izquierdo, la carrera de Lionel Messi en la selección está plagada de éxitos: además de sus 109 goles en 187 partidos, que lo coronan como el máximo goleador del combinado nacional, obtuvo un mundial y el oro olímpico con la Sub 20, y más tarde ganó la Copa América 2021, la Copa del Mundo Qatar 2023 y la Copa América de 2024.

José Pekerman fue el primer DT de la Argentina en citar a Messi Archivo

Efemérides del 2 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1905 – Nace la actriz estadounidense Myrna Loy.

1908 – Boca gana el primer superclásico entre el equipo xeneize y River Plate por 2 a 1.

1915 – Se inaugura en Buenos Aires la Estación Retiro.

1922 – Muere Alexander Graham Bell, inventor del teléfono.

inventor del teléfono. 1934 – Adolf Hitler asume como canciller tras la muerte de Paul Von Hindenburg y proclama el comienzo del Tercer Reich.

asume como canciller tras la muerte de Paul Von Hindenburg y proclama el comienzo del 1942 – Nace la escritora chilena Isabel Allende .

1956 – Nace la cantante española Isabel Pantoja.

1964 – Estados Unidos realiza el primer ataque al norte de Vietnam.

1975 – Nace Isabel Macedo, actriz argentina.

actriz argentina. 1980 – Se lleva a cabo un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia, Italia, y mueren 84 personas. Otras más de 200 resultan heridas.

1981 – A los 69 años muere en la localidad bonaerense de Alberti el exatleta Delfo Cabrera, medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Además, ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951.

Delfo Cabrera, campeón olímpico argentino de maratón en Londres 1948

1990 – El presidente iraquí Saddam Hussein ordena la invasión y anexión de Kuwait, con lo que se desata la Guerra del Golfo contra una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos y de la que formó parte la Argentina.

ordena la invasión y anexión de Kuwait, con lo que se desata la Guerra del Golfo contra una coalición de 34 países liderada por Estados Unidos y de la que formó parte la Argentina. 1997 – Muere en la ciudad de Lawrence (Kansas, Estados Unidos), a los 83 años, el escritor y novelista estadounidense William Seward Burroughs. Se trata de uno de los máximos exponentes de la Generación Beat, aunque él nunca estuvo de acuerdo con esa etiqueta.

2005 – Con 18 años, Lionel Messi es citado por primera vez para jugar en la selección argentina, por entonces dirigida por José Pekerman. Debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López al promediar el segundo tiempo. Fue expulsado con roja directa a los 45 segundos.

es citado por primera vez para jugar en la selección argentina, por entonces dirigida por José Pekerman. Debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López al promediar el segundo tiempo. Fue expulsado con roja directa a los 45 segundos. 2008 – Muere en Buenos Aires, a los 69 años, el artista plástico Celis Pérez, más conocido por la inversión del orden de su nombre y apellido, quien ganó gran prestigio en pintura, grabado y muralismo.

La obra "Apple", de Pérez Celis