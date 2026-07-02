Las efemérides del 2 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se celebra el Día Mundial de los OVNIS. Este término se suele relacionar a los extraterrestres y a seres de otros planetas, pero en verdad se trata de una sigla cuyo significado es “objeto volador no identificado”.

En esta fecha se cumple un nuevo aniversario del caso Roswell, que —como indica su nombre— ocurrió en esta ciudad estadounidense ubicada en Nuevo México, que se ha vuelto un gran atractivo para las personas que están interesadas en este tipo de avistamientos. Allí, en 1947, el granjero William Brazel encontró unos escombros de metal en el suelo y lo reportó a las autoridades. Los medios locales comentaron que se trataban de restos de un plato volador y que los militares de la zona lo habían capturado. Así empezó el mito que envuelve a esta ciudad y que se ha vuelto su mayor atractivo turístico.

Las experiencias con extraterrestres son algo aceptado por muchas personas UNSPLASH / Albert Antony

Pese a esto, las autoridades informaron que se trataba de restos de un globo meteorológico perteneciente al Proyecto Mogul, un plan ultrasecreto de Estados Unidos que consistía en la utilización de una serie de globos de este tipo con el fin de captar información sobre las pruebas atómicas que realizaba la Unión Soviética. Por este motivo, el gobierno de norteamericano trató de mantener silencio al respecto, pero fue tal el impacto que tuvo la noticia del arribo de una nave espacial que, finalmente, se decidió dar explicaciones.

De todos modos, a lo largo de los años, muchas personas que creían en los contactos con extraterrestres mantuvieron la esperanza de que haya ocurrido realmente. Es así que en 2001 se estableció el Día Mundial del OVNI.

Un cartel con el lugar donde se encontraron los supuestos restos de un OVNI en Roswell ABC

Efemérides del 2 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1566 – Muere el astrólogo francés Michael Nostradamus, también físico y poeta.

1778 – Muere el escritor y filósofo Jacques Rousseau, de origen ginebrino.

1832 – Se funda el Instituto Literario San Jerónimo.

1833 – Muere el político argentino Gervasio Antonio de Posadas.

1895 – Muere el Dr. Ignacio Pirovano, cirujano argentino.

1900 – Vuela por primera vez el Zeppelin “LZ-1″.

1930 – Nace el expresidente argentino Carlos Saúl Menem.

1961 – Se suicida Ernest Miller Hemingway. Este escritor estadounidense ganó el Premio Nobel de Literatura y fue el autor de obras como Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, Fiesta y La breve vida feliz de Francis Macomber, entre otras.

1964 – En Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson firma un decreto que termina con el apartheid en ese país.

1971 – Nace la actriz y modelo argentina Carolina Peleritti.

1976 – Las dos Vietnam se unen en la República Socialista de Vietnam.

1986 – Nace Lindsay Lohan, actriz estadounidense famosa por protagonizar Juego de gemelas, Chicas pesadas y Viernes de locos.

1990 – Nace la actriz australiana Margot Robbie.

1994 – El futbolista colombiano Andrés Escobar es asesinado a balazos en la ciudad de Medellín, diez días después de que marcara en contra el gol que eliminó a Colombia del Mundial de Estados Unidos 1994, al perder con la selección estadounidense por 2-1.

1997 – Muere el actor estadounidense James Stewart.

1999 – Muere el escritor y guionista estadounidense Mario Puzo, autor de la célebre obra El Padrino.