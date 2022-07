Día Mundial del OVNI: el misterioso caso por el que se celebra y el organismo argentino que los investiga

Hoy, como cada 2 de julio, es el Día Mundial del OVNI. Si bien usualmente se asocia este término con extraterrestres y vida inteligente de otros planetas, lo cierto es que, como bien indica su nombre, refiere a Objetos Voladores No Identificados.

Aunque a lo largo del tiempo se conocieron múltiples testimonios y evidencia multimedia sobre supuestos avistamientos, los organismos que se encargan de investigar estos hechos suelen encontrar una explicación racional a cada uno de ellos.

Por eso, cualquier presencia de un objeto en el cielo que no se puede explicar califica como uno. Este concepto se utilizó por primera vez en 1953, cuando se tradujo al español el término UFO (Unidentified Flying Object): la forma que usa la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para denominarlos.

El caso que motivó el Día Mundial del OVNI

La fecha del 2 de julio no es casual, sino que se estableció por el aniversario del caso Roswell, la ciudad estadounidense ubicada en Nuevo México, que durante las últimas décadas tomó mucha relevancia en la comunidad que persigue estos misterios. Todo ocurrió en 1947, cuando el granjero William Brazel encontró unos escombros de metal en el suelo y reportó lo ocurrido a las autoridades, según recopiló The New York Times en 2017.

El 8 de julio, el periódico local tituló que se trataba de un plato volador y que los militares de la zona lo habían capturado. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones y nació el mito que perdura hasta el día de hoy.

Sin embargo, a pesar de la expectativa generada sobre la posibilidad de que hubiera vida extraterrestre o alguna revelación, las autoridades determinaron que lo que encontró Brazel eran restos de un globo meteorológico que pertenecía al Proyecto Mogul: un plan ultrasecreto de Estados Unidos que consistió en la utilización de una serie de globos que, elevados a gran altura, eran capaces de captar información relacionada a las pruebas atómicas que realizaba la Unión Soviética.

Esto explicaría el silencio con el cual el gobierno estadounidense abordó el Caso Roswell. Sin embargo, una vez que se dio a conocer esta versión, que incluso fue abordada por el divulgador científico Carl Sagan, las hipótesis vinculadas a las formas de vida extraterrestre no solo no se redujeron, sino que se consolidaron cada vez más.

Después de varios años de olvido, el caso volvió a tomar relevancia en los 80 y 90 por distintos libros y series de televisión que lo mencionaron dentro de una línea de investigaciones sobre OVNIS que llevaba a cabo Estados Unidos.

Desde allí, no solo comenzó a crecer la cantidad de personas que creen en los contactos con extraterrestres, sino que -además- la propia ciudad adoptó esa concepción para atraer al turismo. Actualmente, Roswell se presenta como una ciudad con temática alienígena que invita a las personas de todo el mundo a que vayan a conocer el lugar donde se dio el recordado caso.

Un cartel con el lugar donde se encontraron los supuestos restos de un OVNI en Roswell ABC

El Día Mundial del OVNI se estableció en 2001 y trascendió las fronteras norteamericanas al punto de que se puede encontrar interesados en el tema prácticamente en cualquier lugar del mundo.

OVNIS en la Argentina

Nuestro país vivió diversos casos de personas que aseguraron ver un OVNI en el cielo y que hasta capturaron el avistamiento a través de un video o una imagen. Sin embargo, lo que no todos saben es que la Argentina tiene un organismo enfocado a investigar estos reportes.

Cuando alguien observa un Objeto Volador No Identificado dentro del territorio nacional puede informarlo al Centro de Identificación Aeroespacial, que forma parte de la Fuerza Aérea Argentina y se dedica a investigar estos fenómenos. Esta entidad se creó en 2019 en reemplazo de la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales (Cefae), que había sido instaurada en 2011 y tenía el mismo objetivo.

Más allá de esto, y a pesar del entusiasmo de los supuestos testigos, casi todos los avistamientos que se informaron tenían una explicación y, por lo tanto, correspondían a un origen identificable. Por definición, eso descarta que se traten de OVNIS.

En 2016, según declaró el encargado de la -por ese entonces- Cefae, Rubén Lianza, a la BBC, al 98 por ciento de los casos que se reportaban como OVNI se les hallaba el origen, por lo que pasaban a ser OVI (Objeto Volador Identificado). Con respecto al 2 por ciento restante, este expiloto de la Fuerza Aérea aclaró que tampoco hay garantías de que se trate de un fenómeno no conocido, sino que esas ocasiones no se pudieron especificar por datos insuficientes, testimonios contradictorios o incluso por manipulación de las fuentes para hacer más creíble la historia.

Lo cierto es que, a pesar de estos datos, hay una gran comunidad interesada en los OVNIS dentro de la Argentina y, al igual que lo hacen en Roswell, el tema también se utiliza para el turismo en algunas regiones. Un ejemplo de esto es el Festival Alienígena que lleva a cabo Capilla del Monte durante el mes de febrero.

El Festival Alienígena en Capilla del Monte se usa para atraer el turismo Ministerio de Cultura

De cualquier manera, el 2 de julio se celebra esta ocasión especial en todo el mundo mediante actividades vinculadas y visitas a sitios reconocidos por el avistamiento de estos objetos.