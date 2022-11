Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 21 de noviembre agrupan una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que ocurrieron un día como hoy. La fecha es en la Argentina el Día de la Enfermería.

Muchos celebrarán también el cumpleaños de la artista islandesa Björk Guðmundsdóttir, más conocida por su nombre de pila. Esta mujer, que hoy cumple 57 años, nació en Reikiavik, la capital de su país, y se hizo conocida por su música experimental y postura de vanguardia. Su acercamiento con la música surgió a partir de su padrastro Sævar, guitarrista, que la impulsó en este sentido cuando era una niña.

A los once años tuvo exposición nacional cuando uno de sus maestros envió a la radio una grabación suya cantando la canción I Love to Love. Recibió ofertas discográficas y en 1977 grabó su primer disco, de título homónimo, que contiene covers de Stevie Wonder y The Beatles, así como canciones de Sævar y una propia, Jóhannes Kjarval, escrita e interpretada por la artista en flauta.

Luego de pasar por varios grupos de punk, formó el grupo The Sugarcubes, con el que dio a conocer algunos de sus primeros éxitos y grabó dos álbumes que tuvieron buena repercusión en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras la disolución en 1992 tras seis años de carrera, Björk comenzó su exitosa carrera solista. Su primer álbum en esta etapa, editado en 1993, se llamó justamente Debut.

Las atmósferas sonoras únicas y el componente vanguardista de su voz y obra la consolidaron como una figura internacional del género alternativo. Su fama solo se cimentó aún más con la película Dancer in the Dark (2000), dirigida por Lars Von Trier, un musical dramático en el que ella interpreta a Selma, una mujer con un trastorno congénito degenerativo de la vista que la deja ciega y trabaja para pagar una operación a su hijo que le ahorraría ese futuro. El estreno en el festival de Cannes fue un éxtio y Björk se llevó el premio a Mejor Actriz, lo que extendió su área de influencia a la actuación.

Por otra parte, el Día de la Enfermería en la Argentina, también conocido como el Día del Enfermero, hace referencia al día en quu se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, en el año 1935, momento en que la institución nombró como patrona a la Virgen de los Remedios.

Cuatro años después, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) fue la primera en incluirla en su oferta académica. De esta manera se creó en el año 1939 la Escuela de Nurses, denominación anglófona con que se conoció este trabajo en sus orígenes. Años más tarde, en 1952, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió su Escuela de Enfermería. Actualmente, más de 60 universidades públicas y privadas ofrecen esta formación en el país, algo para celebrar en este Día de la Enfermería.

Todo esto y más, en las efemérides del 21 de noviembre

1694 – Nace el filósofo francés Voltaire.

1877 – En los Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison anuncia la creación del fonógrafo.

1898 – Nace el pintor belga René Magritte.

The Lovers II (1928), una de las obras más icónicas de Rene Magritte https://www.moma.org/collection/works/79933

1904 – Nace el músico estadounidense Coleman Hawkins.

1922 – Nace la actriz española María Casares.

1962 – Nace el músico y cantante uruguayo Roberto Musso. Forma parte de El Cuarteto de Nos.

1965 – Nace la cantante y actriz islandesa Björk.

1970 – Nace la periodista argentina Paula Trapani.

1977 – Nace el actor argentino Ludovico Di Santo.

2005 – Fallece el escritor colombiano Rafael Humberto Moreno Durán.

2006 – Fallece el músico estadounidense Robert Lockwood Jr.

2007 – Fallece el escritor y cineasta español Fernando Fernán Gómez.

2011 – Fallece la escritora estadounidense Anne McCaffrey.

Se celebra el Día de la Enfermería en la Argentina.

Se celebra el Día Mundial de la Televisión.

Se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Se celebra el Día Mundial del Saludo.

Se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida.

LA NACION