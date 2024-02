escuchar

Las efemérides de este 22 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se cumplen doce años de la Tragedia de Once.

Se recuerda así al accidente ferroviario en el que 52 personas fallecieron y más de 700 quedaron heridas a las 8.33 del 22 de febrero de 2012. En este triste hecho, una formación de la línea Sarmiento con el número 3772 no detuvo su marcha y chocó contra el paragolpes de la plataforma 2 de la estación terminal Once. Un juicio oral posterior determinó que el mal estado del transporte y la conducción negligente del mismo adjudicaron responsabilidades por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo para 21 personas, entre los que hubo dos funcionarios del Poder Ejecutivo (los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi), dieciocho directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA), cuyo titular era Sergio Claudio Cirigliano, y el maquinista, Marcos Córdoba.

La tragedia de Once sucedió el 22 de febrero de 2012 EFE

¿Qué pasó un 22 de febrero?

1512 – Muere el explorador y comerciante italiano Américo Vespucio.

1732 – Nace el político estadounidense George Washington. Fue el primer presidente de su país, cargo que ejerció entre 1789 y 1797.

1788 – Nace el filósofo alemán Arthur Schopenhauer.

1900 – Nace el cineasta español nacionalizado mexicano Luis Buñuel.

1905 – Nace el actor y cómico argentino Luis Sandrini.

1913 – Muere el semiólogo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure.

1939 – Muere el poeta español Antonio Machado.

1942 – Muere el escritor y activista austríaco Stefan Zweig.

1944 – Nace el cineasta estadounidense Jonathan Demme.

1949 – Nace el piloto de automovilismo austríaco Niki Lauda.

1959 – Nace el actor estadounidense Kyle MacLachlan.

1974 – Nace el cantante y músico británico James Blunt.

1975 – Nace la actriz y modelo estadounidense Drew Barrymore.

1986 – Nace el futbolista argentino Enzo Pérez.

1987 – Muere el artista estadounidense Andy Warhol.

2012 – En Buenos Aires, Argentina, se produce la Tragedia de Once. Muren 52 personas.

Se celebra el Día Mundial de la Encefalitis.

Se celebra el Día Mundial de la Esterilización Animal (último martes del mes).

Se celebra el Día de la Antártida Argentina.

