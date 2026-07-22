Las efemérides del 22 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Día Mundial del Cerebro. Propuesta en 2014 por la Federación Mundial de Neurología (WFN por sus siglas en inglés), se trata de una fecha que busca concientizar sobre los cuidados de este órgano tan importante y las enfermedades silenciosas que pueden desgastarlo.

Cada año, la WFN propone una consigna para celebrar este día. Este 2024, el lema del Día Mundial del Cerebro es “el compromiso inquebrantable de prevenir enfermedades cerebrales mediante la concientización y el intercambio de comportamientos saludables”. De esa forma, este día se centrará en la complejidad de los problemas que a menudo enfrenta esta población y en la importancia de los esfuerzos necesarios para hacer que “el mundo sea más accesible y equitativo para todos”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que 1300 millones de personas —1 de cada 6 en todo el mundo— sufren una discapacidad importante. Las desigualdades en materia de salud se derivan de las situaciones injustas a las que deben enfrentarse, como la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación y el empleo, y las barreras que encuentran en el sistema de salud.

En este Día Mundial del Cerebro se busca concientizar sobre las barreras que enfrenta las personas con discapacidad, más que nada en la educación y la salud Unsplash

Efemérides del 22 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1932 – Nace Óscar de la Renta, diseñador dominicano.

1934 – John Dillinger, delincuente estadounidense, muere asesinado por agentes del FBI en un teatro en Chicago.

1940 – Nace George Clinton, músico estadounidense.

1955 – Nace el actor estadounidense Willem Dafoe.

1958 – Se funda el Instituto Di Tella, centro de investigación cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, hasta que fue clausurado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

1960 – Nace Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora española.

1975 – Nace Dolores Barreiro, modelo y conductora de televisión argentina.

1979 – Sony lanza el Walkman, el modelo TPS-L2, que cambió la forma de escuchar música.

1987 – La URSS pone en órbita la nave Soyuz TM-3.

1990 – Fallece Manuel Puig, el escritor argentino autor de Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña.

1992 – Nace Selena Gomez, actriz y cantante estadounidense.