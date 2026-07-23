Las efemérides del 23 de julio incluyen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se celebra el Día Nacional del Payador. La payada es una forma de expresión artística asociada al folklore y la tradición gauchesca que combina poesía, narración, música e improvisación. Esta última palabra es clave, ya que una de las principales características que distingue a las payadas es que sus versos deben ser repentinos y espontáneos. Por lo demás, otra de sus reglas es que los versos sean octosílabos (de ocho sílabas métricas cada uno). Las rimas suelen ser consonantes.

Este día exalta las figuras de destacados payadores como el uruguayo Juan Nava y el porteño Gabino Ezeiza, quienes tuvieron un recordado contrapunto un día como este, pero de 1884, lo que dio pie a la elección de esta fecha para celebrar a la payada y al payador.

Efemérides del 23 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1903 – La compañía estadounidense Ford vende el Modelo A, su primer auto.

1919 – Nace Héctor Germán Oesterheld, artista argentino, autor de El Eternauta.

1939 – Nace la actriz argentina Betiana Blum.

1943 – Nace Hugo Arana, actor argentino.

1950 – Nace Felipe Solá, político argentino.

1959 – Nace el músico argentino Pedro Aznar.

1961 – Nace el actor estadounidense Woody Harrelson.

1965 – Nace Slash, guitarrista británico.

1967 – Nace el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman.

1973 – Se produce el incendio más alto de Bogotá en el edificio Avianca, que causó 40 muertos y 63 heridos.

1886 – Nace Salvador de Madariaga, escritor español.

1989 – Nace el actor británico Daniel Radcliffe, reconocido a nivel mundial por su protagónico en la saga Harry Potter.

2002 – Muere el cantante de tango Alberto Castillo, también médico y actor argentino.

2011 – Muere la cantante y compositora británica Amy Winehouse.