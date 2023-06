Es payador, participó de Los 8 escalones y sorprendió a Pampita con un inesperado gesto: “Es la luna en el mar”

escuchar

Noche tras noche, distintas personas se ubican en fila para embarcarse en el gran desafío que significa participar en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Para avanzar, hay que responder correctamente las preguntas y no perder de vista a los oponentes. Pero, además de poner a prueba sus conocimientos, los participantes deben presentarse ante el público, contar sus historias de vida y explicar para qué usarían el dinero. Otros, también aprovechan la oportunidad para demostrar a qué se dedican, tal como lo hizo Claudio, que sorprendió a Carolina “Pampita” Ardohain al dedicarle una payada.

La emisión del lunes fue muy importante para el ciclo que conduce Guido Kaczka. Por tercera vez en el año, un participante competía por batir el récord histórico de ganar cuatro veces consecutivas y acular 12 millones de pesos. Si bien llegó hasta la última instancia, no logró meterse en los libros. Pero, la atención no estuvo solo en Iván y la gran final, sino también en otro participante, Claudio, un payador de General Madariaga.

Claudio es payador, vive en General Madariaga y participó de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

“¿Algo se piensa antes?”, le preguntó el conductor al conocer a que se dedicaba y él lo sorprendió al interpretar: “A Guido voy a nombrar y al decirlo me parece, llegué a Los 8 escalones para ganar en canal trece”. En medio de los aplausos, el hombre contó que si ganaba el dinero lo utilizaría para arreglar el techo de su casa y terminar el baño.

Pero, el participante no fue solo, sino que lo acompañó Josefina, su esposa desde hace 44 años. “Dice que la llevan bárbaro, que son felices”, destacó el conductor. “Importantísimo, y tengo dos nietos, una gata, dos hijos, ¿Para qué quiero más?”, reflexionó el Claudio. Ante esto, Guido mencionó todo lo que habrían pasado en esos años, a lo que el participante sostuvo: “Sí, pero bien, algunas tristezas, algunas alegrías como todo el mundo. Lo importante es ser feliz”.

Un participante de Los 8 escalones le dedicó una payada a Pampita

Sin embargo, y a pesar de la buena actitud, las cosas no le resultaron muy favorables en materia del juego. “Yo me vine a divertir y te veo siempre. Y vos sabés que en casa me va bien y acá para la miércoles”, dijo entre risas y resulta que, si algo quedó claro con los distintos programas de este estilo, es que responder las preguntas delante del televisor no es lo mismo que hacerlo del otro lado, con luces, cámaras y la atenta mirada de todos.

“Yo anoto todo con cruces, las preguntas, y ahí la Pampita, una diosa señora, con todo respeto”, continuó Claudio. “Un beso enorme”, le comentó la modelo desde su lugar en el jurado. Pero, acto seguido, el participante la sorprendió inesperadamente al dedicarle una payada.

A pesar de sus esfuerzos, Claudio no logró responder correctamente las preguntas y quedó afuera de la competencia (Foto: Captura eltrece)

“Señora la voy a nombrar, en el medio la han sentado, en un canto improvisado. Ella es la luna en el mar. Y estando en este lugar, el corazón me palpita, me dicen tala, talitas, soy payador del montón, le entrego mi corazón, pero qué linda es Pampita”.

Al finalizar, recibió aplausos de los presentes y un agradecimiento de parte de Carolina: “Qué lindo, qué lindo, gracias”. Él, en tanto, le pidió disculpas y aunque sus compañeros le dieron la oportunidad de subir al séptimo escalón, no logró responder correctamente las preguntas siguientes y rápidamente quedó fuera de competencia.

