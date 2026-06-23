Las efemérides del 23 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se realiza un nuevo Día Internacional de las Viudas.

La fecha fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 como una manera de visibilizar la situación de al menos 258 millones de mujeres en todo el mundo, que en algunos casos ven sus posibilidades disminuidas o su vida amenazada luego de perder a sus parejas.

El Día Internacional de las Viudas dar voz y visibilizar las experiencias de todas las mujeres que perdieron a sus parejas Canva

Como señala el organismo oficial, “experiencias pasadas basadas en guerras o pandemias muestra que a las viudas a menudo se les niegan los derechos de herencia, se les arrebata sus propiedades después de la muerte de su pareja y pueden ser objeto de estigma y discriminación como ‘portadoras’ de enfermedades”.

Además, a nivel global, las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a pensiones de vejez que los hombres, por lo que la muerte de un cónyuge puede conducir a la indigencia de las mujeres mayores.

Efemérides del 23 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1537 – Muere el conquistador español Pedro de Mendoza. El año anterior se había convertido en el primer fundador de Buenos Aires, lo cual había hecho con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad.

1868 – Christopher Latham Sholes recibe la patente por la primera máquina de escribir.

1912 – En Paddington, Londres, nace el matemático, informático y filósofo británico Alan Turing.

1929 – Nace la cantante estadounidense June Carter Cash.

1946 – Muere el actor y cineasta estadounidense William S. Hart.

1935 – Carlos Gardel canta por última vez, en un show en Colombia. Al día siguiente, un accidente en la pista del Aeródromo Las Playas, en Medellín, terminó con su vida.

1957 – En Illinois, Estados Unidos, nace la actriz Frances McDormand. Obtuvo tres Premios Oscar por sus trabajos en Fargo, Tres anuncios por un crimen y Nomadland.

1959 – En París, Francia, muere el músico y poeta Boris Vian.

1968 – Se produce la Tragedia de la Puerta 12. Luego de un superclásico disputado en la cancha de River, los hinchas de Boca pretenden salir y se encuentran con la puerta cerrada. En medio del amontonamiento, mueren 71 personas.

1972 – En Marsella, Francia, nace el exfutbolista y director técnico Zinedine Zidane. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1998.