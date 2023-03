Nicolas Cage reveló cómo se preparó para interpretar al conde Drácula y un detalle sorprendió a todos: “Me gustó bastante”

escuchar

Si hay un artista versátil, ese es Nicolas Cage. A lo largo de las décadas que lleva en Hollywood supo interpretar a un irredento alcohólico en Adiós a Las Vegas, labor por la cual ganó se llevó su único Oscar, a un también inolvdable autor en crisis en El ladrón de orquídeas y a decenas de personajes de acción en películas como ConAir, Contracara y Ghost Rider, entre mucha otras.

Ahora está próximo a estrenar su nueva película en la cual interpreta a un vampiro. ¿Y según la mitología qué hacen estos sujetos? Sí, beber sangre. Durante una ronda de preguntas y respuestas virtuales, contó la particular situación que vivió referido a este tema y dejó atónitos a todos.

El próximo 20 abril de llega una nueva propuesta a los cines que mezcla la comedia y el terror: Renfield: asistente de vampiro, que se centra juntamente en el secretario privado de Drácula, quien cansado de los designios de su amo, comienza a buscar salir de ese mundo oscuro. Sin embargo, separarse del vampiro más famoso del mundo no será nada fácil.

Renfield la nueva película protagonizada por Nicolas Cage y Nicholas Hoult Instagram @renfieldmovie

En la cinta, Nicholas Hoult -reconocido por sus trabajos en X-Men y El menú- le da vida a Renfield, mientras que Cage se pone en la piel de conde Drácula. Precisamente, para interpretar a un personaje tan particular, y que tantas veces se realizó, fue a fondo en su búsqueda y admitió que probó lo que míticamente hacen los vampiros: beber sangre y no cualquiera, sino la suya.

Los protagonistas del film de terror se sometieron a un AMA, ask me anything (pregunta lo que sea) a través del sitio Reddit. Junto a los fans hicieron varias rondas de preguntas y respuestas, donde les consultaron por todo tipo de cuestiones, entre ellas algunas referidas al proyecto cinematográfico que protagonizaron.

Precisamente, una de las más llamativas fue la de un usuario que fue directo al hueso. “¿Se consumió sangre real en la película?”, interrogó y explicó que esto iba de la mano con la necesidad de “seguir el método completo para meterse en el personaje”.

Renfield, la nueva película de Nicolas Cage

Entre los comentarios se pudo leer la respuesta del protagonista de La leyenda del tesoro perdido, quien fue honesto y dejó a todos perplejos con sus palabras. Explicó que si bien no hubo razones específicas por cuestiones del método, si mencionó que “los colmillos eran colmillos auténticos, de cerámica y bastante puntiagudos” y, en este sentido, tras mencionar cuestiones de maquillaje y utilería, hizo una impactante revelación: “Así que me mordí el labio un par de veces, lo que me hizo beber mi propia sangre”.

Nicolas Cage admitió que bebió su propia sangre durante el rodafe de su nueva película (Foto: Captura Reddit)

Efectivamente, el actor de 59 años, reconocido las grandes transformaciones físicas a las que se sometió para sus diversos papeles, admitió que se metió a fondo y que probó su propia sangre. “Me gustó bastante el sabor de mi propia sangre”, acotó también su compañero en Renfield. “Hay algo cálido y confuso al respecto”, remató Nicolas Cage.

Por su parte, la cuenta que hizo la polémica pregunta, aseguró que nunca se imaginó que tendría una respuesta, puesto que había muchos usuarios que les hacían comentarios, pero si les agradeció a ambos por “hacerle el día”.

