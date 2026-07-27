Las efemérides del 27 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, en que se conmemora el Día del Perro Callejero, que se celebra principalmente en América Latina.

Hoy se celebra el Día del Perro Callejero Shutterstock

La idea de conmemorar a estos animales fue del periodista chileno Ignacio Gac, quien en 2008 decidió promover la iniciativa a través de las redes sociales. El joven eligió el mes de julio, debido a que a las bajas temperaturas del período invernal exponen a los perros callejeros al frío y a contraer enfermedades. Se estima que en la Argentina existen más de 15 millones de perros abandonados.

Se trata de una fecha que busca generar conciencia colectiva y ayudar a todos los animales en situación de calle que se enfrentan a los peligros de la vida urbana. Por este motivo busca promover la adopción responsable de mascotas.

En el país existen varias organizaciones que se dedican a albergar, curar, cuidar y, entre otras actividades, entregar en adopción a animales abandonados. Algunas de ellas son Proyecto 4 Patas, Callejeritos, El Campito Refugio, Refugio Don Torcuato, Amor de perro y Fundación Viva la vida.

Efemérides del 27 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1822 – Segundo día de la conferencia de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar , el cual fue un punto de inflexión en el proceso de independencia en América Latina.

, el cual fue un punto de inflexión en el proceso de independencia en América Latina. 1854 – Nace Estanislao Zeballos, catedrático y periodista, fundador del Instituto Geográfico Argentino y de la Sociedad Científica Argentina.

1890 – Luego de concluir su obra Cuervos sobre el trigal, Vincent Van Gogh se dispara y muere dos días después.

se dispara y muere dos días después. 1940 – El personaje de Bugs Bunny aparece por primera vez en televisión.

aparece por primera vez en televisión. 1946 – Muere la escritora estadounidense Gertrude Stein.

1953 – Delegados de la ONU, China y Corea del Norte firman en Panmunjon un armisticio que pone fin a la guerra de Corea.

1958 – Se crea la NASA por una ley firmada por Dwight Eisenhower, 34° presidente estadounidense.

Se cumple un nuevo aniversario de la creación de la NASA (Foto: NASA)

1965 – Nace el arquero de fútbol paraguayo José Luis Félix Chilavert .

1974 – La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo de Watergate .

1983 – La cantautora estadounidense Madonna lanza su disco debut, que lleva su nombre, contiene ocho canciones y la catapultó como superestrella de la música pop. Madonna vendió más de 10 millones de copias y es uno de los mejores discos de la artista.

El concierto de Madonna