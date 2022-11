Efemérides del 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Este ansiado título para el deporte nacional llegó un día como este de 2016, en el Arena Zagreb de Croacia. Ese 27 de noviembre, el equipo capitaneado por Daniel Orsanic venció a los balcánicos por 3-2 y conquistó, por primera vez en la historia la Copa Davis. El logro, tras cuatro finales perdidas entre 1981 y 2011, llegó luego de cuatro series disputadas de visitante, con una figura sobresaliente como Juan Martín del Potro y otras tres espadas muy destacadas pero con perfil más bajo como Federico Delbonis, ganador del quinto punto en Zagreb, Guido Pella y Leonardo Mayer.

Este grupo que ya forma parte de la historia grande de la historia deportiva local fue el encargado de traer el trofeo por tercera vez al continente, la primera vez como ganadores, luego de la final que Chile perdió en 1976 contra Italia (1-4), en el estadio Nacional de Santiago, y la caída de la Argentina ante España (1-3) en 2008, en el Polideportivo Malvinas Argentinas, en Mar del Plata.

El primer equipo argentino campeón de Copa Davis festeja su logro, un día como este de 2016 Reuters

Además, en esta fecha hace setenta años nació Jimi Hendrix, considerado uno de los mejores guitarristas de rock de la historia. El músico estadounidense llegó al mundo en la ciudad de Seattle, la más grande del estado de Washington, en 1942. Luego de servir brevemente en el ejército, donde participó de distintas conjuntos militares con su instrumento, se sumó a la banda del artista Little Richard, donde reunió prestigio hasta 1965, en una de sus últimas paradas antes de un viaje a Inglaterra que le cambió la vida.

Hendrix se estableció en Londres, por aquella época el centro de la música pop que se imponía con las canciones de grupos ingleses como The Beatles, The Rolling Stones y Cream, entre muchos otros. Allí fue presentado ante la escena local y causó un gran impacto, sobre todo en virtuosos de la guitarra como Eric Clapton que comprendieron que existía un talento superior originado al otro lado del Atlántico.

Su fama se cimentó con los shows en vivo, donde mostraba un estilo desbordado y encendido, siempre al borde del caos pero manteniéndose dentro de la genialidad. Muy expresivo sobre el escenario, también coronaba sus presentaciones con movimientos memorables como tocar con los dientes o prender fuego su guitarra frente al público enloquecido.

Estas frenéticas presentaciones, combinadas con un estilo de vida acelerado en general, se alternan en el recuerdo con los cuatro discos que editó en vida y hoy permanecen como testamentes del rock: The Jimi Hendrix Experience (1967), Bold As Love (1967), Electric Ladyland (1968) y Band of Gypsys (1970). Los primeros tres fueron grabados con el grupo homónimo al disco debut, integrado también por el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. La última placa, en cambio, es un disco en vivo de su último proyecto con Billy Cox en el bajo y Buddy Miles a cargo de la percusión.

Su trayectoria se vio interrumpida por una muerte temprana, a los 27 años, cuando fue encontrado muerto en la cama de un cuarto de hotel londinense. Quien llamó primero a la ambulancia fue su acompañante de la noche anterior, la patinadora retirada Monika Dannemann, que veía que el músico no reaccionaba y que había tomado varias pastillas de Vesparax, un potente somnífero. Cuando llegaron los paramédicos, lo encontraron muerto. La causa oficial del deceso, que enluteció al mundo del rock, fue asfixia provocada por su propio vómito en una combinación letal de pastillas para dormir y alcohol.

Pero nada de eso había pasado todavía el 27 de noviembre de 1942, la fecha que hoy se repite y en la que se celebra el comienzo de la vida de esta inolvidable estrella.

La festividad religiosa del Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa que ocupa este domingo es una celebración establecida por la Iglesia católica en el año 1894, también conocida como la festividad de la Manifestación de la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa.

La fecha hace referencia al día que Catalina Labouré tuvo una visión de la Virgen María y su pedido de crear una medalla que sirva para enseñar a las personas los valores del catolicismo y prepararlas para recibir la gracia divina de Dios y cooperar con ella.

1788 – Nace el político y militar argentino Facundo Quiroga.

1887 – En la Argentina, se funda el Quilmes Atlético Club.

1895 – El científico sueco Alfred Nobel firma su testamento el cual sirve como punto de partida para los premios que llevan su nombre.

1940 – Nace el actor y maestro en artes marciales estadounidense Bruce Lee.

1942 – Nace el guitarrista y cantante estadounidense Jimi Hendrix.

1953 – Muere el dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1955 – Muere la escritora y analista suiza Emma Jung.

1964 – Nace el exfutbolista y director técnico italiano Roberto Mancini.

1968 – Nace el cineasta argentino Alejandro Chomski.

1978 – Muere por asesinato el político y activista estadounidense Harvey Milk.

1992 – Nace el cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA.

2002 – Muere el artista checo-argentino Federico Klemm.

2004 – Muere el publicista argentino David Ratto.

2010 – Muere el cineasta estadounidense Irvin Kershner, director de Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca.

2016 – En Croacia, el combinado argentino de tenis obtiene por primera vez, y única hasta el momento, la Copa Davis.

Se celebra el Día del Trabajador Previsional en la Argentina.

Se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

