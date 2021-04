Alice Cooper contó cómo fue su primera experiencia con las drogas junto a Jimi Hendrix: “Estábamos en una nave espacial”

En sus casi seis décadas en la música, Alice Cooper acumuló un sinfín de anécdotas que involucran a otras leyendas del rock. Cuando parecía que no quedaba nada nuevo por conocer en ese catálogo de historias, el pionero del shock rock reveló cómo fue su primera experiencia con las drogas, en un relato que involucra a Jimi Hendrix y una cama vibratoria. “Estábamos en una nave espacial”, contó el vocalista de 73 años.

“Marihuana fue la primera droga que consumí y fue con Jimi Hendrix”, disparó Vincent Damon Furnier en el episodio más reciente del podcast The SDR Show. En diálogo con los presentadores, Ralph Sutton y Big Jay Oakerson, el cantante contó que, durante su juventud y luego de ver un espectáculo de Hendrix, fue invitado a un after show muy particular. “Estábamos ahí sentados después del espectáculo. Fui a verlos. Yo estaba con mi grupo de amigos de la escuela y nos dijeron: ‘Ey, suban a la habitación del hotel’“.

Intrigados, el cantante y su grupo de amigos accedieron a pasar. “Estábamos ahí sentados en su cama, y Jimi dijo: ‘ey, tomá' y me pasó el porro. Yo dije: ‘dale’. Y después él puso una moneda de 25 centavos en la cama, que era vibratoria. Había como ocho personas sentadas en la cama. Y él dice, ‘Estamos en una nave espacial’. Y yo dije, ‘ok’“.

Además de su primera experiencia con las drogas, que recuerda con algo de ternura, Alice Cooper contó cómo fue su peor viaje con estupefacientes, que ocurrió en su ciudad natal. “Fue en Detroit, y creo que era con cristales de THC”, recordó. “Eran como las cuatro de la mañana y recuperé la conciencia. Y pensé que era algo que tenía que ver con Jim Jones. Me levanté. Recuerdo que afuera hacía unos 20 grados bajo cero. Salí solo con una remera puesta, como para despertarme. Y cuando volví, todo el mundo estaba recuperando la conciencia también. Fue extraño; fue como una cosa de [Federico] Fellini. Fue tan raro que realmente creí que todos estaban muertos, y que yo era el único que había sobrevivido“.

